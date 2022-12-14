Yeni takım mı yoksa reklam mı?

Son olarak Guimaraes’te forma giyen Ricardo Quaresma, geçtiğimiz günlerde sahalara geri dönmek için hazırlıklarını yaptığını ve bazı teklifler aldığını açıklamıştı. Ricardo Quaresma’nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım taraftarlarda merak uyandırdı. Portekizli yıldız paylaşımında “Yeni imza” derken Türkiye bayrağı kullandı. Bu paylaşım akıllarda “Quaresma, Türkiye’ye mi geliyor?” sorusunu uyandırdı. Yoksa Alex gibi bir bahis firması reklamında mı oynadığı sorgulandı.
Son olarak Guimaraes'te forma giyen Ricardo Quaresma, geçtiğimiz günlerde sahalara geri dönmek için hazırlıklarını yaptığını ve bazı teklifler aldığını açıklamıştı. Ricardo Quaresma'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım taraftarlarda merak uyandırdı. Portekizli yıldız paylaşımında "Yeni imza" derken Türkiye bayrağı kullandı. Bu paylaşım akıllarda "Quaresma, Türkiye'ye mi geliyor?" sorusunu uyandırdı. Yoksa Alex gibi bir bahis firması reklamında mı oynadığı sorgulandı.