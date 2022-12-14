Haberler Beşiktaş Yeni takım mı yoksa reklam mı?

Yeni takım mı yoksa reklam mı?

Son olarak Guimaraes’te forma giyen Ricardo Quaresma, geçtiğimiz günlerde sahalara geri dönmek için hazırlıklarını yaptığını ve bazı teklifler aldığını açıklamıştı. Ricardo Quaresma’nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım taraftarlarda merak uyandırdı. Portekizli yıldız paylaşımında “Yeni imza” derken Türkiye bayrağı kullandı. Bu paylaşım akıllarda “Quaresma, Türkiye’ye mi geliyor?” sorusunu uyandırdı. Yoksa Alex gibi bir bahis firması reklamında mı oynadığı sorgulandı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Aralık 2022 Çarşamba 06:50
Yeni takım mı yoksa reklam mı?
Son olarak Guimaraes'te forma giyen Ricardo Quaresma, geçtiğimiz günlerde sahalara geri dönmek için hazırlıklarını yaptığını ve bazı teklifler aldığını açıklamıştı. Ricardo Quaresma'nın sosyal medyadan yaptığı paylaşım taraftarlarda merak uyandırdı. Portekizli yıldız paylaşımında "Yeni imza" derken Türkiye bayrağı kullandı. Bu paylaşım akıllarda "Quaresma, Türkiye'ye mi geliyor?" sorusunu uyandırdı. Yoksa Alex gibi bir bahis firması reklamında mı oynadığı sorgulandı.
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