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TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan 1 taşla 3 kuş! Hedef Mohamed Kanno

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in, 2022 Dünya Kupası'nda izleyip beğendiği Suudi Arabistanlı Mohamed Kanno'nun o özelliği siyah-beyazlıları cezbetti. İşte detaylar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Aralık 2022 Pazar 12:01
TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan 1 taşla 3 kuş! Hedef Mohamed Kanno

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in Dünya Kupası sırasında beğendiği oyuncular arasında yer alan Mohamed Kanno için ilginç gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan 1 taşla 3 kuş! Hedef Mohamed Kanno

Teknik direktör Güneş, Beşiktaş'ın alabileceği, Türkiye'ye gelebilecek, Süper Lig'de oynayabilecek farklı oyuncular da belirledi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan 1 taşla 3 kuş! Hedef Mohamed Kanno

Bu isimler arasında en dikkat çekici olanı Suudi Arabistan'ın 28 yaşındaki yıldızı Mohamed Kanno oldu.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan 1 taşla 3 kuş! Hedef Mohamed Kanno

Oyuncunun 1.92'lik boyu ve güçlü fiziğinin yanı sıra yorulmak bilmeyen yapısı da Beşiktaş teknik direktörünün ilgisini çekti.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan 1 taşla 3 kuş! Hedef Mohamed Kanno

FEDAKARLIK LAZIM

Siyah-beyazlıların renklerine katmak istediği Kanno, Beşiktaş'ın takviye yapmak istediği mevkilerin üçünde birden görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan 1 taşla 3 kuş! Hedef Mohamed Kanno

Asıl bölgesi merkez orta saha olan Suudi Arabistan'lı oyuncu, bunun dışında 10 numara ve ön liberoda da forma giyiyor.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan 1 taşla 3 kuş! Hedef Mohamed Kanno

Beşiktaş yönetiminin böylesine çok yönlü bir oyuncuyu renklerine bağlayarak '1 taşla 3 kuş' vurmayı planladığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan 1 taşla 3 kuş! Hedef Mohamed Kanno

Teknik direktör Şenol Güneş'in Al-Hilal ile 2.5 yıllık sözleşmesi bulunan oyuncu için gerekli fedakarlığın yapılmasını istediği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan 1 taşla 3 kuş! Hedef Mohamed Kanno

AVRUPA'YA GİTMELİ

Bu arada Mohamed Kanno için Suudi Arabistan'da adeta futbol savaşı çıktı. Ülkelerinin futbolda daha ileri gitmesi için oyuncularının yurt dışına çıkmasını zorunlu gören yerel basın Kanno'nun Beşiktaş'a gitmesi için adeta kampanya başlattı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan 1 taşla 3 kuş! Hedef Mohamed Kanno

Suudi oyuncuların Katar'daki Dünya Kupası'ndan sonra Avrupa'ya transfer olma ihtiyacı daha yüksek sesle çıkmaya başladı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan 1 taşla 3 kuş! Hedef Mohamed Kanno

Çıkan haberlerde bazı oyuncuların Avrupa'ya gönderilmesinin altı ısrarla çizilirken, bu isimlerin başında da milli takımın yıldızlarından Kanno olduğu belirtildi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan 1 taşla 3 kuş! Hedef Mohamed Kanno

HEM ATIYOR HEM ATTIRIYOR

Beşiktaş'ın listesinde bulunan Kanno, profesyonel kulüp kariyeri boyunca 194 karşılaşmada oynadı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan 1 taşla 3 kuş! Hedef Mohamed Kanno

28 yaşındaki Suudi oyuncu rakip fileleri 21 kez havalandırırken, 16 da asist yaptı ve 37 gole direkt olarak katkı sağladı.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan 1 taşla 3 kuş! Hedef Mohamed Kanno

Kanno, 2017'den bu yana görev yaptığı milli takımda da 40 karşılaşmada forma giydi.

TRANSFER HABERLERİ - Beşiktaş'tan 1 taşla 3 kuş! Hedef Mohamed Kanno

İSTİKRARLI YILDIZ

Kanno istikrarlı bir oyuncu olarak dikkat çekiyor. 2021'de Al-Hilal formasıyla şubat ayında ayak bileğinden sakatlanan Suudi oyuncu, 8 resmi maçta görev yapamadı.

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