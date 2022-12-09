Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Francisco Montero'ya Kasımpaşa kancası!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Francisco Montero'ya Kasımpaşa kancası!

Beşiktaş transfer haberi: Dünya Kupası arası nedeniyle Antalya'da kampa giren Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Gelecek isimlerin yanı sıra gidecek oyuncularda netleşirken siyah beyazlılarda Francisco Montero'ya Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı. (BJK TRANSFER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2022 Cuma 14:43
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Francisco Montero'ya Kasımpaşa kancası!

Genç teknik adam takımında görmek istediği İspanyol stoper için yönetime onay verdi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Francisco Montero'ya Kasımpaşa kancası!

Selçuk İnan'un isteği doğrultusunda stoper hattına takviye planlayan mavi-beyazlılar, Montero için Beşiktaş ile temaslara başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Francisco Montero'ya Kasımpaşa kancası!

İSTANBUL DIŞINA ÇIKMAK İSTEMİYOR

Beşiktaş'a 2021 yılında Atletico Madrid kulübünden transfer edilen futbolcu İstanbul dışına çıkmak istemiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Francisco Montero'ya Kasımpaşa kancası!

23 yaşındaki stoper yarım sezon transferi için Kasımpaşa'ya sıcak bakıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Francisco Montero'ya Kasımpaşa kancası!

Anlaşma sağlanırsa, İspanyol stoper ligin ikinci yarısında Vodafone Park'a sadece 3.5 kilometre uzaklıktaki Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda boy gösterecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Francisco Montero'ya Kasımpaşa kancası!

Bu sezon Siyah-Beyazlı forma altında 4 karşılaşmada görev aldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Francisco Montero'ya Kasımpaşa kancası!

Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte formaya uzak kalan 23 yaşındaki stoper, bu sezon 1 asistlik katkı sağladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Francisco Montero'ya Kasımpaşa kancası!

Montero'nun Beşiktaş ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Francisco Montero'ya Kasımpaşa kancası!

İspanyol savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.

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