BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Francisco Montero'ya Kasımpaşa kancası!

Dünya Kupası arası nedeniyle Beşiktaş ikinci etap kamp çalışmalarını Antalya'da geçiriyor.
Siyah beyazlılarda Şenol Güneş yönetime transferi işaret etti.
Tecrübeli hoca 2 kulvarda mücadele verecek Beşiktaş'ta rotasyonlu kadro istiyor.
Dünya Kupası arası nedeniyle Beşiktaş ikinci etap kamp çalışmalarını Antalya'da geçiriyor.
Siyah beyazlılarda Şenol Güneş yönetime transferi işaret etti.
Tecrübeli hoca 2 kulvarda mücadele verecek Beşiktaş'ta rotasyonlu kadro istiyor.
Yönetime transfer listesini sunan Şenol Güneş, İspanyol stoperi kadro planlamasında düşünmüyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, Beşiktaş'ın kiralık olarak göndermek istediği Francisco Montero'yla Kasımpaşa ilgileniyor.
İstanbul ekibinde teknik direktörlük görevine Selçuk İnan getirildi.
Genç teknik adam takımında görmek istediği İspanyol stoper için yönetime onay verdi.
Selçuk İnan'un isteği doğrultusunda stoper hattına takviye planlayan mavi-beyazlılar, Montero için Beşiktaş ile temaslara başladı.
İSTANBUL DIŞINA ÇIKMAK İSTEMİYOR
Beşiktaş'a 2021 yılında Atletico Madrid kulübünden transfer edilen futbolcu İstanbul dışına çıkmak istemiyor.
23 yaşındaki stoper yarım sezon transferi için Kasımpaşa'ya sıcak bakıyor.
Anlaşma sağlanırsa, İspanyol stoper ligin ikinci yarısında Vodafone Park'a sadece 3.5 kilometre uzaklıktaki Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda boy gösterecek.
Bu sezon Siyah-Beyazlı forma altında 4 karşılaşmada görev aldı.
Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte formaya uzak kalan 23 yaşındaki stoper, bu sezon 1 asistlik katkı sağladı.
Montero'nun Beşiktaş ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
İspanyol savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro olarak gösteriliyor.