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Beşiktaş Antalya'ya geldi

Beşiktaş, Dünya Kupası için lige verilen arada ikinci etap kamp çalışmalarını yapmak üzere Antalya'ya geldi. Siyah-beazylı ekip, burada Charleroi ve Westerlo ile hazırlık maçı yapacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Aralık 2022 Pazartesi 15:20
Beşiktaş Antalya'ya geldi

Dünya Kupası nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde çalışan Beşiktaş, ikinci etap kamp çalışmalarını yapmak üzere Antalya'ya ulaştı.

Yoğun bir kamp dönemi geçiren ve çalışmalarına İstanbul'da başlayan siyah-beyazlı ekibi taşıyan uçak bugün öğle saatlerinde Antalya'ya iniş yaptı. Özel uçakla kente gelen siyah-beyazlı kafileyi, Antalya Havalimanı çıkışında taraftarlar karşıladı. Şenol Güneş'e çiçek veren taraftarlar, oyuncularla da fotoğraf çektirdiler. Siyah-beyazlı ekipte bir süredir sakatlığı devam eden Rachid Ghezzal kamp kadrosuna dâhil edilirken, Dünya Kupası'nd boy gösteren Atiba Hutchinson ve Kevin N'Koudou'nun ise 8 Aralık Perşembe günü kampa katılacakları belirtildi.

5-18 Aralık tarihleri arasında Antalya Gloria Sports Arena'da kamp yapacak olan siyah-beyazlılar, 8 Aralık Perşembe günü Charleroi, 11 Aralık Pazar günü ise Westerlo ile hazırlık maçı yapacak.

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