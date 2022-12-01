Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Anderson Talisca sessizliğini bozdu! Transfer...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Anderson Talisca sessizliğini bozdu! Transfer...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi için arayışlarına devam eden Beşiktaş'ın, kariyerini Al-Nassr'da sürdüren eski futbolcusu Anderson Talisca'yı transfer edeceği öne sürülmüştü. Adı Flamengo ile de daha anılan Brezilyalı yıldızdan transfer açıklaması geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 16:20 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2022 Perşembe 16:39
Mert Kılıç
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Anderson Talisca sessizliğini bozdu! Transfer...

Dünya Kupası arasına 22 puanla 8. sırada geçen Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Anderson Talisca sessizliğini bozdu! Transfer...

Siyah-beyazlılarda ocak ayının başlamasıyla birlikte transfer çalışmaları hızlandı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Anderson Talisca sessizliğini bozdu! Transfer...

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılar, yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Anderson Talisca sessizliğini bozdu! Transfer...

Eksik bölgeleri güçlendirmek isteyen Kara Kartal, eski futbolcusu Anderson Talisca'yı gündemine aldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Anderson Talisca sessizliğini bozdu! Transfer...

Siyah-beyazlı formayla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Brezilyalı yıldız, 2016/2017 sezonunda kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan isimlerden biri olmuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Anderson Talisca sessizliğini bozdu! Transfer...

Valerien Ismael ile yolların ayrılmasının ardından ikinci kez Beşiktaş'ın başına geçen Şenol Güneş'in eski öğrencisini yeniden takımda görmek istediği öne sürüldü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Anderson Talisca sessizliğini bozdu! Transfer...

Anderson Talisca ile Beşiktaş'ın yanı sıra Flamengo'nun da ilgilendiği iddia edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Anderson Talisca sessizliğini bozdu! Transfer...

Geçtiğimiz sezon başında transfer olduğu Al-Nassr'da ayrılacağı konuşulan 28 yaşındaki futbolcudan transfer açıklaması geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Anderson Talisca sessizliğini bozdu! Transfer...

"HENÜZ TEKLİF ALMADIM"

Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola'ya konuşan Talisca, Flamengo'dan teklif alıp almadığıyla ilgili sorulan soruya "Henüz bir teklif almadım. En azından şu ana kadar bana bir şey gelmedi." yanıtını verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Anderson Talisca sessizliğini bozdu! Transfer...

BREZİLYA'YA DÖNMEK İSTİYOR

TNT Sports'ta yer alan haberde, deneyimli futbolcunun kariyerini Brezilya'da sürdürmeyi düşündüğü belirtildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Anderson Talisca sessizliğini bozdu! Transfer...

FLAMENGO'DA PEREIRA SESLERİ

Öte yandan teknik direktör Dorival Jr. ile yollarını ayıran Flamengo'nun, Corinthians'tan ayrılan ve iki dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira'yı takımın başına getirmesi bekleniyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Anderson Talisca sessizliğini bozdu! Transfer...

Anderson Talisca, bu sezon Al-Nassr formasıyla 6 maça çıktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Anderson Talisca sessizliğini bozdu! Transfer...

Yıldız futbolcu 5 gollük bir performans sergiledi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Anderson Talisca sessizliğini bozdu! Transfer...

Talisca'nın Suudi Arabistan ekibiyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Anderson Talisca sessizliğini bozdu! Transfer...

Brezilyalı oyuncunun güncel piyasa değeri ise 13 milyon Euro.

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