BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Anderson Talisca sessizliğini bozdu! Transfer...

"HENÜZ TEKLİF ALMADIM"

Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola'ya konuşan Talisca, Flamengo'dan teklif alıp almadığıyla ilgili sorulan soruya "Henüz bir teklif almadım. En azından şu ana kadar bana bir şey gelmedi." yanıtını verdi.