BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Anderson Talisca sessizliğini bozdu! Transfer...

Dünya Kupası arasına 22 puanla 8. sırada geçen Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor.
Dünya Kupası arasına 22 puanla 8. sırada geçen Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor.
Siyah-beyazlılarda ocak ayının başlamasıyla birlikte transfer çalışmaları hızlandı.
Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılar, yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluğa ulaşmayı hedefliyor.
Eksik bölgeleri güçlendirmek isteyen Kara Kartal, eski futbolcusu Anderson Talisca'yı gündemine aldı.
Siyah-beyazlı formayla gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Brezilyalı yıldız, 2016/2017 sezonunda kazanılan şampiyonlukta başrol oynayan isimlerden biri olmuştu.
Valerien Ismael ile yolların ayrılmasının ardından ikinci kez Beşiktaş'ın başına geçen Şenol Güneş'in eski öğrencisini yeniden takımda görmek istediği öne sürüldü.
Anderson Talisca ile Beşiktaş'ın yanı sıra Flamengo'nun da ilgilendiği iddia edildi.
Geçtiğimiz sezon başında transfer olduğu Al-Nassr'da ayrılacağı konuşulan 28 yaşındaki futbolcudan transfer açıklaması geldi.
"HENÜZ TEKLİF ALMADIM"
Brezilyalı gazeteci Jorge Nicola'ya konuşan Talisca, Flamengo'dan teklif alıp almadığıyla ilgili sorulan soruya "Henüz bir teklif almadım. En azından şu ana kadar bana bir şey gelmedi." yanıtını verdi.
BREZİLYA'YA DÖNMEK İSTİYOR
TNT Sports'ta yer alan haberde, deneyimli futbolcunun kariyerini Brezilya'da sürdürmeyi düşündüğü belirtildi.
FLAMENGO'DA PEREIRA SESLERİ
Öte yandan teknik direktör Dorival Jr. ile yollarını ayıran Flamengo'nun, Corinthians'tan ayrılan ve iki dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira'yı takımın başına getirmesi bekleniyor.
Anderson Talisca, bu sezon Al-Nassr formasıyla 6 maça çıktı.
Yıldız futbolcu 5 gollük bir performans sergiledi.
Talisca'nın Suudi Arabistan ekibiyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.
Brezilyalı oyuncunun güncel piyasa değeri ise 13 milyon Euro.