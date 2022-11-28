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Beşiktaş'ın transfer hedefi Enzo Diaz için yeni gelişme! Başkan karar verdi

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlıların sol bek pozisyonu için transfer etmek istediği Enzo Diaz'a dair yeni bir gelişme yaşandı. Siyah beyazlılar, Enzo Diaz'ın transfer durumunu sorarken, oyuncunun kulübü Talleres'in başkanı konuya dair flaş bir karar verdi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Kasım 2022 Pazartesi 10:59
Beşiktaş'ın transfer hedefi Enzo Diaz için yeni gelişme! Başkan karar verdi

Arjantin ekibi Tallares'in başkanlığını yapan Andres Fassi, Katar'da şu sıralar transfer için pazar ararken ülkedeki en iyi sol bek olarak tanımladığı Enzo Diaz için beklediği teklifi ilk 10 günlük süreçte alamadı.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Enzo Diaz için yeni gelişme! Başkan karar verdi

ARJANTİN'DEN İKİ TEKLİF VAR
Tallares'in 4 milyon dolar değer biçtiği futbolcuya sadece Arjantin'den iki teklifin olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Enzo Diaz için yeni gelişme! Başkan karar verdi

Ayrıca Beşiktaş ile de anılan futbolcu için Tallares, transfer politikasını belirledi.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Enzo Diaz için yeni gelişme! Başkan karar verdi

SÖZLEŞMESİNE İYİLEŞTİRME
Başkan Fassi, önümüzdeki 1 ay içinde bu konunun çözülmesi için uğraş verecek.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Enzo Diaz için yeni gelişme! Başkan karar verdi

26 yaşındaki sol bek oyuncusu için istenilen şartlar oluşmazsa Tallares Kulübü futbolcunun sözleşmesini iyileştirme yoluna gidecek.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Enzo Diaz için yeni gelişme! Başkan karar verdi

BEŞİKTAŞ'A SOĞUK BAKTILAR
Tallares, Beşiktaş opsiyonuna ise soğuk baktı.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Enzo Diaz için yeni gelişme! Başkan karar verdi

Oyuncu için Beşiktaş'ın şartları araştırdığı ancak; sürecin devam etmediği öğrenildi.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Enzo Diaz için yeni gelişme! Başkan karar verdi

Arjantin ekibine göre Türk takımları, ödeme konusunda güven vermiyor.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Enzo Diaz için yeni gelişme! Başkan karar verdi

FASSI, NEDEN TÜRKİYE'Yİ İSTEMİYOR?
Tallares Kulübü daha önce Guido Herrera'yı 2020-21 sezonunda Yeni Malatyaspor'a kiralamıştı.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Enzo Diaz için yeni gelişme! Başkan karar verdi

Malatyaspor'da kaleci Herrera sadece 4 maçta 360 dakika süre alabildi.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Enzo Diaz için yeni gelişme! Başkan karar verdi

Daha sonra kulüpler arasındaki görüşmeden ayrılık kararı çıkmış, düzenli ödeme alamadığı belirtilen Herrera'nın sözleşmesi de feshedilmişti.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Enzo Diaz için yeni gelişme! Başkan karar verdi

Malatyaspor, Tallares'e toplam kiralama ücretinin yarısını ödemiş, Herrera ise ayrılığın gerçekleşmesi için alacaklarından feragat etmişti.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Enzo Diaz için yeni gelişme! Başkan karar verdi

PEŞİN PARA İSTİYOR
Takvim'in haberine göre, Başkan Fassi önceki gün bu konuyla ilgili olarak, "Tallares'ten hiçbir oyuncu nakit ödeme yapılması dışında Türkiye'ye gitmeyecek.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Enzo Diaz için yeni gelişme! Başkan karar verdi

Şu anda Racing'den düşük bir teklif var. Enzo için son dakikaya kadar bekleyeceğiz" şeklinde bir açıklama yaptı.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Enzo Diaz için yeni gelişme! Başkan karar verdi

Beşiktaş, sol bek için başka alternatifleri değerlendirmeyi düşünüyor.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Enzo Diaz için yeni gelişme! Başkan karar verdi

Siyah-Beyazlılar'a menajerler aracılığıyla da öneriler gelmeye devam ediyor.

Beşiktaş'ın transfer hedefi Enzo Diaz için yeni gelişme! Başkan karar verdi

ENZO DIAZ'IN PERFORMANSI
Beşiktaş ile anılan ancak; transferi artık arka planda kalan Enzo Hernan Diaz, 2022 sezonunda 48 maçta 3873 dakika süre aldı ve 2 gol 2 asist kaydetti. 1.75 boyundaki futbolcunun kontratı ise 31 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek.

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