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Beşiktaş'ta ikinci devre hazırlıkları başladı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta FIFA Dünya Kupası nedeniyle Lig'e verilen ara tatili son buldu. Siyah beyazlılar 10 günlük iznin ardından bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2022 Perşembe 20:23
Beşiktaş'ta ikinci devre hazırlıkları başladı!

Beşiktaş, FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada hazırlıklarına, 10 günlük iznin ardından bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas çalışması sonrası minyatür kale maçla devam eden antrenman, koşu çalışmasıyla tamamlandı. Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarına, yarın saat 11.00 ve 17.00'de yapacağı çalışmalarla devam edecek.

GÜNEŞ'E ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMASI
Futbolcular, bir dönem öğretmenlik yapmış olan teknik direktör Şenol Güneş'in Öğretmenler Günü'nü çiçek takdim ederek kutladılar.
Futbolcuların takdim ettiği çiçeği kabul eden ve kendisi için hazırlanan pastayı kesen Güneş, oyuncularına hitaben yaptığı konuşmada, öğretmenlerin çocukların hayatlarında önemli bir yere sahip olduğunun altını çizerek, "Öğretmenler geleceğin altyapısını oluşturuyorlar. Öğretmenlik yaptığım için çok mutluyum. Kısa bir dönem öğretmenlik yapmış olmama rağmen öğrencilerimin başarılarıyla gurur duyuyorum. Aynı şey antrenörlük için de geçerli. İnşallah sizlerle beraber başarılı oluruz. Umarım gelecekte bugünkü durumunuzdan daha iyi yere geleceksiniz. Kazanmak, kaybetmek futbolda var, ona takılmayın. Oyununuzu geliştirmek daha önemli. Hep onun peşinden gidin" ifadelerini kullandı.

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