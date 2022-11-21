TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Enzo Diaz transferinde Katar freni!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Enzo Diaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Enzo Diaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
26 yaşındaki Arjantinli sol bek oyuncusu için Tallares Başkanı Andres Fassi, transfer görüşmeleri yapacak.
Fassi, birçok menajerin de olduğu Katar'da yol haritasını da belirleyecek.
HEDEF YURT DIŞI
Siyah beyazlıların gözdesi Enzo Diaz'a Racing Club ekibi de ilgi gösteriyor.
Ancak; Talleres'in başkanı doların değerinden dolayı yurt içindeki kulüplere değil, yurt dışındaki kulüplere oyuncu satışı yapmayı hedefliyor.
Takvim'in haberine göre, Fassi, Katar'a önümüzdeki günlerde gitmiş olacak.
Arjantin ekibinin hedefi 2-3 futbolcunun satışını yüksek bedellere gerçekleştirebilmek.
Diaz'ın bedelini Arjantin ekibi 4 milyon dolar olarak belirledi.
Enzo Hernan Diaz, 2022 sezonunda 48 maçta 3873 dakika süre aldı ve 2 gol 2 asist kaydetti.
Arthur Masuaku'nun performansından memnun kalmayan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sol beke mutlaka iyi bir transfer istiyor.
Yönetim, sol taraf için 3 milyon dolar bütçe ayırıbiliyor.
Futbolcu, üst düzey top tekniği ve süratiyle Arjantin'de bilinen bir futbolcu olarak tanımlanıyor.
Díaz'ın kariyeri Agropecuario ile başladı.
Kulüp kariyerinde 162 maça çıkan 26 yaşındaki sol bek Diaz, 7 gol atarken, 10 da asist yaptı.