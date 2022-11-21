Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Enzo Diaz transferinde Katar freni!

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Enzo Diaz transferinde Katar freni!

Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte transferde atağa kalktan Kartal, sol bek operasyonuna başladı. Arjantin ekibi Tallares'in Başkanı, Beşiktaş'ın sol bek transferindeki gözdesi Enzo Diaz için Katar'da görüşmeler yapacak. Amaç oyuncuyu yüksek fiyata satmak. Transferin detayları... (BJK TRANSFER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2022 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Enzo Diaz transferinde Katar freni!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Enzo Diaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Enzo Diaz transferinde Katar freni!

26 yaşındaki Arjantinli sol bek oyuncusu için Tallares Başkanı Andres Fassi, transfer görüşmeleri yapacak.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Enzo Diaz transferinde Katar freni!

Fassi, birçok menajerin de olduğu Katar'da yol haritasını da belirleyecek.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Enzo Diaz transferinde Katar freni!

HEDEF YURT DIŞI

Siyah beyazlıların gözdesi Enzo Diaz'a Racing Club ekibi de ilgi gösteriyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Enzo Diaz transferinde Katar freni!

Ancak; Talleres'in başkanı doların değerinden dolayı yurt içindeki kulüplere değil, yurt dışındaki kulüplere oyuncu satışı yapmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Enzo Diaz transferinde Katar freni!

Takvim'in haberine göre, Fassi, Katar'a önümüzdeki günlerde gitmiş olacak.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Enzo Diaz transferinde Katar freni!

Arjantin ekibinin hedefi 2-3 futbolcunun satışını yüksek bedellere gerçekleştirebilmek.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Enzo Diaz transferinde Katar freni!

Diaz'ın bedelini Arjantin ekibi 4 milyon dolar olarak belirledi.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Enzo Diaz transferinde Katar freni!

Enzo Hernan Diaz, 2022 sezonunda 48 maçta 3873 dakika süre aldı ve 2 gol 2 asist kaydetti.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Enzo Diaz transferinde Katar freni!

Arthur Masuaku'nun performansından memnun kalmayan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, sol beke mutlaka iyi bir transfer istiyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Enzo Diaz transferinde Katar freni!

Yönetim, sol taraf için 3 milyon dolar bütçe ayırıbiliyor.

TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'a Enzo Diaz transferinde Katar freni!

Futbolcu, üst düzey top tekniği ve süratiyle Arjantin'de bilinen bir futbolcu olarak tanımlanıyor.

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