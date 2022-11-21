BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Beşiktaş analizi! "En az 3 takviyeyle..."

Bu kadar basitti gerçekleri görmek ve söylemek. Savunmadan uzun toplarla çık, tüm enerjini ilk 25 dakikada tüket, ondan sonra saldım çayıra Mevlam kayıra! Valerien Ismael'in tüm taktiği buydu. Beşiktaş böyle bir teknik adamla proje üretmeye kalkmış ve 40 yıllık tecrübeyle yaptığımız tüm uyarılara rağmen tarihi bir hataya imza atılmıştı.