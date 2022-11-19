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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Beşiktaş analizi!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de sezona Valerien Ismael'le başlayan Beşiktaş, alınan istikrarsız sonuçların ardından Fransız hocayla yollarını ayırarak Şenol Güneş'le anlaşma sağladı. Siyah-beyazlıları değerlendiren Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir, çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2022 Cumartesi 07:42
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Beşiktaş analizi!

TURGAY DEMİR - TECRÜBESİZLER!

Aslında Beşiktaş bugün çok farklı bir durumda olabilirdi. Şampiyonluk sonrasında Başkan Çebi ve Sergen Yalçın arasında buz dağları olması, lig biter bitmez hatta lig bitmeden imzalar atılmış olsa; belki de Kartal geçen sezonu şampiyon olarak tamamlamış ve bugün Sergen Yalçın'la başka bir şampiyonluğa koşuyor olurdu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Beşiktaş analizi!

TARİHİ HATALAR GELDİ

O günlerin hikayesi başka bir yazıya kalsın ama o zaman yapılan hatalar bugünleri de etkilediği için Sergen Yalçın sonrası tecrübesiz Önder Karaveli'nin göreve gelmesi Beşiktaş adına tarihi bir hata olduğun altını çizmeliyiz.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Beşiktaş analizi!

Ardından 23 Mart'ta yani ligin 31. haftasında bu kez Fransızlar'ın Önder Karaveli'sini bulundu ve imzalar atıldı. Artık Beşiktaş bir başka tecrübesiz hoca olan Valerien Ismael'e emanetti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Beşiktaş analizi!

3'LÜ SAVUNMA UZMANI!

"Ben üçlü savunma uzmanıyım ve bu sistemden taviz vermem" diyen Valerien Ismael, ilk maçında Trabzon deplasmanında bu sistemi çok iyi uygulayınca, beni bile etkilemişti...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Beşiktaş analizi!

Ancak üçlü oynamak için çok yetenekli kanat oyuncularına, çift yönlü orta sahalara ve iyi top yapabilen stoperlere ihtiyaç olduğunu bilen biri olarak Trabzonspor maçı sonrasındaki oynanan maçlardaki manzarayı da görünce Beşiktaş'ın bu sistemle oynayamayacağını ısrarla gündeme taşıdım.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Beşiktaş analizi!

TEDBİRLİ OLMAK ŞART

Geride kalan sezon bu tartışmalarla biterken Ismael'in hazırlık maçlarında da hatasından dönmediğini görünce Başkan Çebi'yle yaptığımız uzun bir sohbette, "Başkan Ismael'e yola çıkarsan yolda kalırsın, anladığım kadarıyla şimdi göndermek gibi bir niyetin yok ama lütfen tedbirli ol ve iyisi mi Şenol Güneş'le aranı sıcak tut" diye naçizane tavsiyede bulunmuştum.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Beşiktaş analizi!

Bu konuşmayı yaptığımızda temmuz ortasıydı ve Beşiktaş hazırlık maçlarında Werder Bremen, Victoria Plzen ve Mainz'i yenmiş ve Wolverhampton'a ise 3-0 mağlup olmuştu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Beşiktaş analizi!

HAYALLER PEŞİNDEYDİ

Tüm uyarılarımıza rağmen Beşiktaş lige Ismael yönetiminde başladı. Savunmadan uzun toplarla çıkmayı ve ön bölgede yaptığı baskıyla topu kazanıp gol atmayı hedefleyen Fransız hoca gerçekleşmeyecek hayaller peşindeydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Beşiktaş analizi!

Beşiktaş'ın bu sistemle 90 dakikayı iyi bir oyunla tamamlaması mümkün değildi. Kayserispor'u tek golle geçerek lige giren Kartal, ikinci maçında Alanya'da, maçın başında tüm enerjisini kullanarak 3-0 öne geçti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Beşiktaş analizi!

Ancak ilk yarının sonlarına doğru takım iyice oyundan düşmüştü ve soyunma odasına 3-1'le girildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Beşiktaş analizi!

HER ŞEYİ TERS YAPTI

Normal olan ikinci yarının ilk dakikalarından itibaren sakin kalarak, aktif dinleme yapıp rakibin umutlarını tüketmekti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Beşiktaş analizi!

Valerien tam tersini yaptı, N'Koudou, Ghezzal gibi rakibi tehdit edebilecek iki silahını ve orta sahadaki en etkili isimlerden Salih'i oyundan çıkarmış ve ikinci yarıya böyle başlamıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Beşiktaş analizi!

Fransız teknik adamdaki panik hali tüm takımı etkilemiş ve Beşiktaş kazanacağı maçtan beraberlikle ayrılmış, hatta mağlubiyetten kurtulmuştu. Doğal olarak panik halinde yapılan oyuncu değişiklikleri nedeniyle eleştiriler çığ gibi büyümüştü.

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