BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den çarpıcı Beşiktaş analizi!

TURGAY DEMİR - TECRÜBESİZLER!

Aslında Beşiktaş bugün çok farklı bir durumda olabilirdi. Şampiyonluk sonrasında Başkan Çebi ve Sergen Yalçın arasında buz dağları olması, lig biter bitmez hatta lig bitmeden imzalar atılmış olsa; belki de Kartal geçen sezonu şampiyon olarak tamamlamış ve bugün Sergen Yalçın'la başka bir şampiyonluğa koşuyor olurdu.