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Dele Alli hayal kırıklığı yarattı!

Sezon başında flaş bir şekilde Beşiktaş'a kiralık olarak transfer olan Dele Alli, performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Siyah beyazlılar bu doğrultuda İngiliz yıldızın satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 12:05
Dele Alli hayal kırıklığı yarattı!

Beşiktaş yönetiminin yazın transferi esnasında opsiyonu için uzun pazarlık yaptığı ve sezon sonuna göre devre arası için bonservisini 2 milyon euro daha düşük tuttuğu Dele Alli, beklentileri karşılayamadı.

İngiliz futbolcunun ocak ayında 6 milyon euro, sezon sonu 8 milyon euro olan opsiyonunun devre arasında kullanılması düşünülmüyor. Sezon sonuna kadar değişim gösterip, performansını üst seviyeye çıkarması halinde yeniden değerlendirme yapılacak.

Sabah'ın haberine göre, siyah-beyazlı forma ile 7 Süper Lig, bir de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Dele Alli her iki kulvarda da birer gol atabildi.

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