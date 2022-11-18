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Beşiktaş TFF'ye bildirdi! Tyler Boyd'un sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, ABD'li oyuncu Tyler Boyd'un sözleşmesini resmen feshetti. Beşiktaş, Boyd'un sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 08:41 Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2022 Cuma 08:48
Beşiktaş TFF'ye bildirdi! Tyler Boyd'un sözleşmesi feshedildi

Şenol Güneş ile yeni bir döneme geçiş yapan Beşiktaş'ta bir ayrılık yaşandı.

Siyah-beyazlılarda bir oyuncu daha sözleşmesi sona ermeden kulüple yollarını ayırdı.

Kiralık oynadığı Ankaragücü'nde ortaya koyduğu başarılı performans nedeniyle 2019-2020 sezonunda Vitoria Guimares'ten 2.4 milyon euro bonservisle transfer edilen Tyler Boyd, Beşiktaş'ta kendini bir türlü kanıtlayamadı.

Önce Demir Grup Sivasspor, sonrasında ise Çaykur Rizespor'a kiralık gönderilen ABD'li kanat oyuncusu bu sezon takıma dönse de sadece bir maçta 45 dakika görev alabildi.

TFF ÜZERİNDEN FESİH
Transfer sezonunun bitiminde oluşturulan A takım listesine yabancı kontenjanı yüzünden giremeyen Tyler Boyd'un kontratı bu sezon sonunda bitecekti.

A takım listesine yazılmadığı için çalışma özgürlüğünün elinden aldığına inanan Tyler Boyd'un, Türkiye Futbol Federasyonu üzerinden fesih işlemlerini gerçekleştirdiği belirlendi.

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