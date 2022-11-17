Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HAREKETİ: Kartal Arjantinli sol bek Enzo Diaz için harekete geçti

BEŞİKTAŞ TRANSFER HAREKETİ: Kartal Arjantinli sol bek Enzo Diaz için harekete geçti

Şenol Güneş'in Beşiktaş'a gelmesiyle birlikte siyah beyazlılarda değişim başladı. Dünya Kupası arasının ardından Şenol Güneş yönetime raporunu sundu. Sol bek için takviye çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta Masuaku'nun yerine CA Talleres forması giyen Arjantinli sol bek için hareke geçti. İşte transferin detayları. (BJK TRANSFER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Kasım 2022 Perşembe 19:14
BEŞİKTAŞ TRANSFER HAREKETİ: Kartal Arjantinli sol bek Enzo Diaz için harekete geçti

Beşiktaş'ta, lige Dünya Kupası sebebiyle ara verilmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HAREKETİ: Kartal Arjantinli sol bek Enzo Diaz için harekete geçti

Sol bek takviyesi yapmak isteyen siyah beyazlılar aradığı ismi Arjantin'de buldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HAREKETİ: Kartal Arjantinli sol bek Enzo Diaz için harekete geçti

Teknik Direktör Şenol Güneş'in, Arthur Masuaku'nun performansından memnun olmadığı ve o bölgeye transfer istediği belirtilmişti.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HAREKETİ: Kartal Arjantinli sol bek Enzo Diaz için harekete geçti

Bu doğrultuda arayışa geçen yönetimin gündemine sürpriz bir isim geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HAREKETİ: Kartal Arjantinli sol bek Enzo Diaz için harekete geçti

aspor.com.tr editörlerinden Kubilay Açıkgün'ün Arjantin basınında derlediği habere göre, Beşiktaş, CA Talleres takımında forma giyen Enzo Diaz'ı kadrosuna katmak istiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HAREKETİ: Kartal Arjantinli sol bek Enzo Diaz için harekete geçti

Haberde, siyah beyazlıların, 26 yaşındaki sol bek için 2 milyon Dolar'ın üzerinde bir resmi teklif yaptığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HAREKETİ: Kartal Arjantinli sol bek Enzo Diaz için harekete geçti

Ancak bu teklifin Talleres kulübü başkanı tarafından yetersiz bulunduğu ve reddedildiği kaydedildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HAREKETİ: Kartal Arjantinli sol bek Enzo Diaz için harekete geçti

Önümüzdeki günlerde iki tarafın transfer için yeniden görüşmelerde bulunması bekleniyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HAREKETİ: Kartal Arjantinli sol bek Enzo Diaz için harekete geçti

Bunun yanı sıra Arjantin ekibinin, 1.75 boyundaki sol bekle sözleşme yenileme çalışmaları içinde olduğu ancak Diaz'ın teklifi kabul etmemesi durumunda Beşiktaş'a satılacağı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HAREKETİ: Kartal Arjantinli sol bek Enzo Diaz için harekete geçti

Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Enzo Diaz'ın, kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HAREKETİ: Kartal Arjantinli sol bek Enzo Diaz için harekete geçti

Bu sezon 46 maça çıkan Diaz, 2 gol ve 2 asistle oynadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HAREKETİ: Kartal Arjantinli sol bek Enzo Diaz için harekete geçti

Diaz kariyerinde, Talleres'in yanı sıra Agropecuario'da da forma giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HAREKETİ: Kartal Arjantinli sol bek Enzo Diaz için harekete geçti

ENZO DIAZ KİMDİR?

Enzo Diaz, 7 Aralık 1995 tarihine Córdoba Arjantin'de doğdu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HAREKETİ: Kartal Arjantinli sol bek Enzo Diaz için harekete geçti

Diaz'ın kariyeri Agropecuario ile başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HAREKETİ: Kartal Arjantinli sol bek Enzo Diaz için harekete geçti

2015 ve 2016 Torneo Federal B sezonlarında kulübün ilk takım kadrosunda yer aldı ve kulüp için otuz dokuz maçta iki gol attı.

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