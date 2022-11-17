BEŞİKTAŞ TRANSFER HAREKETİ: Kartal Arjantinli sol bek Enzo Diaz için harekete geçti

Beşiktaş'ta, lige Dünya Kupası sebebiyle ara verilmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı.
Beşiktaş'ta, lige Dünya Kupası sebebiyle ara verilmesinin ardından transfer çalışmaları hız kazandı.
Sol bek takviyesi yapmak isteyen siyah beyazlılar aradığı ismi Arjantin'de buldu.
Teknik Direktör Şenol Güneş'in, Arthur Masuaku'nun performansından memnun olmadığı ve o bölgeye transfer istediği belirtilmişti.
Bu doğrultuda arayışa geçen yönetimin gündemine sürpriz bir isim geldi.
aspor.com.tr editörlerinden Kubilay Açıkgün'ün Arjantin basınında derlediği habere göre, Beşiktaş, CA Talleres takımında forma giyen Enzo Diaz'ı kadrosuna katmak istiyor.
Haberde, siyah beyazlıların, 26 yaşındaki sol bek için 2 milyon Dolar'ın üzerinde bir resmi teklif yaptığı ifade edildi.
Ancak bu teklifin Talleres kulübü başkanı tarafından yetersiz bulunduğu ve reddedildiği kaydedildi.
Önümüzdeki günlerde iki tarafın transfer için yeniden görüşmelerde bulunması bekleniyor.
Güncel piyasa değeri 4 milyon Euro olan Enzo Diaz'ın, kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.
Bu sezon 46 maça çıkan Diaz, 2 gol ve 2 asistle oynadı.
Diaz kariyerinde, Talleres'in yanı sıra Agropecuario'da da forma giydi.
Diaz'ın kariyeri Agropecuario ile başladı.
2015 ve 2016 Torneo Federal B sezonlarında kulübün ilk takım kadrosunda yer aldı ve kulüp için otuz dokuz maçta iki gol attı.