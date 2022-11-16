Dele Alli'de umutlar azalıyor! Ada basınından dikkat çeken yorum...

Beşiktaş'ın kiralık olarak renklerine kattığı Dele Alli'nin performansı, siyah-beyazlı camianın beklentisinin çok altında kalmış durumda.
Beşiktaş'ın kiralık olarak renklerine kattığı Dele Alli'nin performansı, siyah-beyazlı camianın beklentisinin çok altında kalmış durumda.
Dele Alli, Tottenham'daki 7 yıllık süresi ocak ayında sona erdikten ve Everton'a gittikten sonra kendini Süper Lig'de buldu.
Bu transfer, aslında 26 yaşındaki oyuncunun kariyerini yeniden alevlendirmeyi amaçlıyordu.
Ama şu ana kadar beklenen olmadı.
Beşiktaş'taki ikinci maçında gol attı ama sonrasında oynadığı maçlarda ağları bulamadı.
Tottenham'da gözden düşen, Everton'dan sadece 7 ayda gönderilen ve Beşiktaş'a kiralanan Dele Alli için üzüntü verici bir düşüş yaşanıyor" ifadelerine yer verildi.
DELE ALLI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
Milton Keynes'da doğup büyüyen Nijerya asıllı İngiliz futbolcu Dele Alli (tam adıyla Bamidele Jermaine Alli), 11 Nisan 1996'da doğdu.
26 yaşındaki futbolcu Buckinghamshire'da Yoruba Nijeryalı bir baba ve İngiliz bir anneden dünyaya geldi.
Babası Kenny'nin, Dele'nin doğumundan bir hafta sonra Amerika'ya taşındığı biliniyor.
Dele eğitim hayatını Stantonbury Kampüsü ve Wolverton'daki Radcliffe Okulu'nda geçirdi.
Dele başlarda alkol sorunu olan annesi ile yaşamaktaydı.
13 yaşında MK Dons'lu bir başka genç futbolcunun ailesinin yanına taşındı. 2016 yazında Alli ailesiyle herhangi bir bağ hissetmediği için formasında Alli ismini kullanmaktan vazgeçti.
Dele Alli, çocukluğunda Steven Gerrard, Jason Puncheon ve Yaya Touré'yi kendisine idol olarak görmüş ve Liverpool hayranı olarak büyümüştür.
13 yaşında MK Dons'lu bir başka genç futbolcunun ailesinin yanına taşındı. 2016 yazında Alli ailesiyle herhangi bir bağ hissetmediği için formasında Alli ismini kullanmaktan vazgeçti. Dele Alli, çocukluğunda Steven Gerrard, Jason Puncheon ve Yaya Touré'yi kendisine idol olarak görmüş ve Liverpool hayranı olarak büyümüştür.