Haberler Beşiktaş Dele Alli'de umutlar azalıyor! Ada basınından dikkat çeken yorum...

Dele Alli'de umutlar azalıyor! Ada basınından dikkat çeken yorum...

Beşiktaş'ın kiralık olarak renklerine kattığı Dele Alli'nin performansı, siyah-beyazlı camianın beklentisinin çok altında kalmış durumda. İngiliz yıldız'a Ada basınından dikkat çeken yorum geldi. Beşiktaş'a kiralanan Dele Alli için üzüntü verici ifadeleri kullanıldı. (BJK HABER)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 06:50
Dele Alli’de umutlar azalıyor

Bu transfer, aslında 26 yaşındaki oyuncunun kariyerini yeniden alevlendirmeyi amaçlıyordu.

Dele Alli’de umutlar azalıyor

Ama şu ana kadar beklenen olmadı.

Dele Alli’de umutlar azalıyor

Hatta bununla ilgili olarak İngiliz basınında, "Ağustos ayında 6 milyon sterlinlik bir satın alma opsiyonuyla Beşiktaş'a kiralanan Alli, sadece 7 kez oynadı ve hayal edilenden daha az şey yapabildi.

Dele Alli’de umutlar azalıyor

26 yaşındaki futbolcu Buckinghamshire'da Yoruba Nijeryalı bir baba ve İngiliz bir anneden dünyaya geldi.

Dele Alli’de umutlar azalıyor

Babası Kenny'nin, Dele'nin doğumundan bir hafta sonra Amerika'ya taşındığı biliniyor.

Dele Alli’de umutlar azalıyor

Dele eğitim hayatını Stantonbury Kampüsü ve Wolverton'daki Radcliffe Okulu'nda geçirdi.

Dele Alli’de umutlar azalıyor

Dele başlarda alkol sorunu olan annesi ile yaşamaktaydı.

Dele Alli’de umutlar azalıyor

13 yaşında MK Dons'lu bir başka genç futbolcunun ailesinin yanına taşındı. 2016 yazında Alli ailesiyle herhangi bir bağ hissetmediği için formasında Alli ismini kullanmaktan vazgeçti.

Dele Alli, çocukluğunda Steven Gerrard, Jason Puncheon ve Yaya Touré'yi kendisine idol olarak görmüş ve Liverpool hayranı olarak büyümüştür.

Dele Alli’de umutlar azalıyor

13 yaşında MK Dons'lu bir başka genç futbolcunun ailesinin yanına taşındı. 2016 yazında Alli ailesiyle herhangi bir bağ hissetmediği için formasında Alli ismini kullanmaktan vazgeçti. Dele Alli, çocukluğunda Steven Gerrard, Jason Puncheon ve Yaya Touré'yi kendisine idol olarak görmüş ve Liverpool hayranı olarak büyümüştür.

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