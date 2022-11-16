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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda Aziz Akkaya dönemi

Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş GKN Kargo Kadın Basketbol Takımı'nda başantrenör değişikliğine gidildi. Siyah-beyazlı ekipte başantrenör Ayhan Avcı ile yollar ayrılırken yerine Aziz Akkaya getirildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 16:48 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2022 Çarşamba 16:49
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı'nda Aziz Akkaya dönemi

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaş GKN Kargo Takımı'mızın 2021-2022 sezonundan bu yana başantrenörlük yapmakta olan Ayhan Avcı ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ayhan Avcı'ya emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Avcı'nın yerine daha önce Beşiktaş'ta da görev yapan tecrübeli başantrenör Aziz Akkaya'nın getirildiğinin aktarıldığı açıklamada, "Takımımızın başantrenörlük görevi için tecrübeli çalıştırıcı Aziz Akkaya ile sözleşme imzalandı." ifadesi kullanıldı.

Aziz Akkaya son olarak Çukurova Basketbol'da başantrenörlük görevini üstlenmişti.

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