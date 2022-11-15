Son karar Antalya’da

Beşiktaş'ta kadroda önemli değişikliklerin de yaşanması bekleniyor. Şenol Güneş bazı isimler için yetersiz raporu verdi. Bir değişim sürecine girmesi beklenen Beşiktaş'ta kadroya yönelik planlar şekillenmeye başladı. Lisansları çıkarılmayan Utku Yuvakuran ve Boyd'la devre arasında yollar ayrılacak. Welinton'un da takımdan ayrılmasını istemesi bekleniyor.
Beşiktaş'ta kadroda önemli değişikliklerin de yaşanması bekleniyor. Şenol Güneş bazı isimler için yetersiz raporu verdi. Bir değişim sürecine girmesi beklenen Beşiktaş'ta kadroya yönelik planlar şekillenmeye başladı. Lisansları çıkarılmayan Utku Yuvakuran ve Boyd'la devre arasında yollar ayrılacak. Welinton'un da takımdan ayrılmasını istemesi bekleniyor.