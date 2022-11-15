Şenol Güneş Beşiktaş Futbol Akademisi'ni ziyaret etti

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Güneş, Beşiktaş Futbol Altyapı ve Kadın Futboldan Sorumlu Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi, akademi antrenörleri ve sporcularla bir araya geldi.

Fırat Fidan'ın hazırladığı sunumu takip eden Güneş, daha sonra Mehmet Ekşi ve akademi antrenörleriyle görüş alışverişinde bulundu.

Şenol Güneş, ziyaretin sonunda Beşiktaş Futbol Akademisi teknik, idari ekipleri ve sporcularıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.