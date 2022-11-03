Güneş motivasyonu önde tutuyor: Formanız yeter!

Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelişiyle yeni bir sayfa açan Beşiktaş, hafta sonu oynayacağı Galatasaray derbisinin hazırlıklarını sürdürürken hoca da oyuncuları tanımaya çalışıyor. Ümraniyespor maçı sonrası "Oyuncuları denemek, kimin ne yapacağını görmek istedim" diyen Güneş, bu nedenle taktik ağırlıklardan çok futbolcu motivasyonunu önde tutuyor. Dünkü idman öncesi "Bazı arkadaşlarınızla gerek burda gerek milli takımda daha önce çalıştık. Birbirimizi tanımak, oyun felsefemizi oturtmak için yeterli zamanımız olmadı" diyerek söze başlayan tecrübeli teknik adam şöyle devam etti:

BİRLİK BERABERLİK YOKSA NAFİLE

"Ancak bu sizin kalitenizdeki oyuncular için büyük bir engel değil. Bunu Ümraniye maçında gösterdiniz. Kaldı ki giydiğiniz forma Beşiktaş forması. Bu formanın ağırlığı yeter..." Derbinin kazanılması için takımdaşlık duygusunun yeterli olduğunu da sözlerine ekleyen tecrübeli teknik adam, "Dünyanın en iyi oyuncularından kurulu bir takımda oyuncular arasında bağ yoksa hiçbir işe yaramaz. Ama birbiri için mücadele edenlerden kurulu bir ekip tarih yazabilir" ifadelerini kullandı. Öte yandan usta çalıştırıcının antrenman sonrası da bazı isimlerle bire bir görüşmeler yaparak derbi konuşması yaptığı kaydedildi.

2 ZAFER DE ŞENOL GÜNEŞ'LE

Beşiktaş'ın Nef Stadı'nda oynadığı Galatasaray derbilerinde aldığı 2 galibiyet de Şenol Güneş yönetiminde geldi. Galatasaray ile Beşiktaş 2011'de açılan Nef Stadı'nda 12 derbide karşı karşıya geldi. Ev sahibi 8 kez kazanırken Kartal ise 2 galibiyet aldı. 2 maç ise eşitlikle noktalandı. Beşiktaş rakibini deplasmanda yendiği 2 galibiyeti de Şenol Güneş yönetiminde aldı. 2016'da Mario Gomez, 2017'de ise Talisca'nın golleri Kartal'a unutulmaz zaferleri getirmişti.

ALT YAPIYI DA İZLİYOR

Teknik patron Şenol Güneş bir yandan takım üzerinde çalışmalar yaparken diğer yandan da alt yapıyı takip etmeye başladı. Genç takımların çalışmalarını izleyip buradaki oyuncular hakkında bilgi alan siyah- beyazlı hocanın ilerleyen haftalarda beğendiği isimleri A takım antrenmanına çıkaracağı belirtildi.

YÖNETİM TAKİPTE

Beşiktaş'ın dünkü idmanını yönetim takipteydi. Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ ile yönetim kurulu üyeleri Melih Arslan ve Kemal Erdoğan da antenmanı izledi. Başkan Ahmet Nur Çebi de takımın durumunu yakından takip ediyor. Başkan özellikle derbiler öncesi Ümraniye'ye sık sık giderek oyunculara moral veriyor.