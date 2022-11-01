BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş'ten ilk uyarı! 5 gol sevindirdi ama..

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, evinde kapalı gişe oynadığı Ümraniyespor maçını 5-2 kazanmayı bildi.
Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, evinde kapalı gişe oynadığı Ümraniyespor maçını 5-2 kazanmayı bildi.
Teknik Direktörü Şenol Güneş, ayağının tozuyla takımına 3 puanı getirdi.
Takımdaki olumsuz havayı dağıtan Tecrübeli hoca, 2. Beşiktaş dönemine de hızlı bir giriş yaptı.
70 yaşındaki çalıştırıcı bu karşılaşmalarda toplam 116 galibiyet almıştı.
Tecrübeli çalıştırıcı göreve başladığı ilk gün Dünya Kupası arasına kadar çok kritik 3 maça çıkacaklarının altını ısrarla çizdi.
Ayrıca Ümraniye maçını kayıpsız geçtikleri için keyifli olduklarını ancak kalelerinde gördükleri goller nedeniyle öncelikli olarak bu bölgedeki sorunları çözmeleri gerektiğini ifade etti.
RİSKE GİRMEYİN
Güneş, pazar günü Vodafone Park'ta atılan 5 gol nedeniyle memnun olduğunu belirti
Buna karşın takımının özellikle orta saha ve savunma bölgesinde beklediği performansın altında olduğunu dile getirdi.
Güneş, gerek maçın ardından gerekse de dün sabah yapılan antrenman öncesinde savunmadaki hatalara dikkat çekti.
Bu noktada devre arasını işaret ederek, lige verilecek arada gereken çalışmayı yapacaklarını belirtti.
Deneyimli hoca oyuncularından riske girmemesini ve hızlı düşünerek çabuk oynamasını istedi.
Özellikle savunmadaki isimlerin pas hatası yapmaması konusunda uyarılarda bulundu.
Beşiktaş, gelecek hafta Nef Stadyumu'nda Galatasaray'a karşı oynayacak.