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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Şenol Güneş'ten ilk uyarı! 5 gol sevindirdi ama..

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, ayağının tozuyla takımına 3 puanı getirirken; Ümraniye karşılaşmasında atılan goller kadar yenilen gollere dikkat çekmeyi ihmal etmedi. Ümraniye maçında atılan 5 gole sevinen ancak yenilen 2 gole kızan Güneş öncelikli olarak defans bölgesindeki pas zafiyetlerinin giderilmesini istedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2022 Salı 06:50
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten ilk uyarı! 5 gol sevindirdi ama..

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, evinde kapalı gişe oynadığı Ümraniyespor maçını 5-2 kazanmayı bildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten ilk uyarı! 5 gol sevindirdi ama..

Teknik Direktörü Şenol Güneş, ayağının tozuyla takımına 3 puanı getirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten ilk uyarı! 5 gol sevindirdi ama..

Takımdaki olumsuz havayı dağıtan Tecrübeli hoca, 2. Beşiktaş dönemine de hızlı bir giriş yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten ilk uyarı! 5 gol sevindirdi ama..

Şenol Güneş, Beşiktaş ile bundan önce 198 karşılaşmaya çıkmıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten ilk uyarı! 5 gol sevindirdi ama..

70 yaşındaki çalıştırıcı bu karşılaşmalarda toplam 116 galibiyet almıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten ilk uyarı! 5 gol sevindirdi ama..

Ancak Güneş, Ümraniye karşılaşmasında atılan goller kadar yenilen gollere dikkat çekmeyi ihmal etmedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten ilk uyarı! 5 gol sevindirdi ama..

Tecrübeli çalıştırıcı göreve başladığı ilk gün Dünya Kupası arasına kadar çok kritik 3 maça çıkacaklarının altını ısrarla çizdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten ilk uyarı! 5 gol sevindirdi ama..

Ayrıca Ümraniye maçını kayıpsız geçtikleri için keyifli olduklarını ancak kalelerinde gördükleri goller nedeniyle öncelikli olarak bu bölgedeki sorunları çözmeleri gerektiğini ifade etti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten ilk uyarı! 5 gol sevindirdi ama..

RİSKE GİRMEYİN

Güneş, pazar günü Vodafone Park'ta atılan 5 gol nedeniyle memnun olduğunu belirti

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten ilk uyarı! 5 gol sevindirdi ama..

Buna karşın takımının özellikle orta saha ve savunma bölgesinde beklediği performansın altında olduğunu dile getirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten ilk uyarı! 5 gol sevindirdi ama..

Güneş, gerek maçın ardından gerekse de dün sabah yapılan antrenman öncesinde savunmadaki hatalara dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten ilk uyarı! 5 gol sevindirdi ama..

Bu noktada devre arasını işaret ederek, lige verilecek arada gereken çalışmayı yapacaklarını belirtti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten ilk uyarı! 5 gol sevindirdi ama..

Deneyimli hoca oyuncularından riske girmemesini ve hızlı düşünerek çabuk oynamasını istedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten ilk uyarı! 5 gol sevindirdi ama..

Özellikle savunmadaki isimlerin pas hatası yapmaması konusunda uyarılarda bulundu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten ilk uyarı! 5 gol sevindirdi ama..

Beşiktaş, gelecek hafta Nef Stadyumu'nda Galatasaray'a karşı oynayacak.

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