BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki unutulmaz zaferleri!

Fransız teknik adam Valerien Ismael ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar teknik direktörlük için Şenol Güneş ile le anlaşma sağladı. Beşiktaş'taki ikinci döneminin ilk maçına Ümraniyespor karşışında çıkacak olan Güneş, Kartal'daki ilk döneminde 2 şampiyonluk yaşamış ve unutulmaz maçlara imza atmıştı. İşte Milliyet'in derlediği habere göre; Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in unutulmayan maçları...

BEŞİKTAŞ 8-8 OLİMPİK LYON (PENALTILAR) (20 NİSAN 2017)

2002-2003 sezonunun ardından ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen Beşiktaş, o dönem için bir karşılaşmaeda çekilen en çok şut rekorunun kırıldığı maçta Olimpik Lyon karşısında maçı uzatmaya götürmüştü. İki tarafın toplam 56 şut attığı mücadele, Avrupa Ligi rekoru olmuştu. Penaltılara giden maçta Beşiktaş'a üstünlük kuran Olimpik Lyon, yarı finale yükselmişti.

PORTO 1-3 BEŞİKTAŞ (13 EYLÜL 2017)

Şenol Güneş, Porto karşısındaki maçıyla Beşiktaş'ı Avrupa kupalarında en fazla yöneten teknik adam olarak kulüp tarihine geçti. Maçı 3-1 kazanan Beşiktaş, Porto'yu yenen ilk Türk takımı olmuştu. Beşiktaş sonrasında bu grubu lider olarak tamamladı ve birçok açıdan rekor kırdı. Siyah-beyazlılar, namağlup gruptan çıkan, gruplarda en çok gol atan ve en çok puan toplayan Türk takımı olmuştu.

BEŞİKTAŞ 9-0 MANİSASPOR (28 KASIM 2017)

Şenol Güneş'in takımı Türkiye Kupası beşinci turunda Manisaspor'la karşı karşıya geldi ve maçı 9-0 gibi farklı bir skorla kazandı. Bu maç Beşiktaş tarihinin en farklı 3. galibiyeti olmuştu. Kartal, daha önce Süper Lig'de Adana Demirspor'u ve Türkiye Kupası'nda Çorluspor'u 10-0'lık maçlarla mağlup etmişti.

BEŞİKTAŞ 3-0 GALATASARAY (2 ARALIK 2017)

Igor Tudor'un Galatasaray'ıyla karşı karşıya gelen Beşiktaş, Şenol Güneş döneminin en etkili derbi performansını çıkarmıştı. Maçı 3-0 kazanan Kara Kartal, rakip kaleye 28 şut gönderirken, Galatasaray'ı 9 şutta tutmuştu.

BEŞİKTAŞ 3-2 FENERBAHÇE (27 EYLÜL 2015)

Şenol Güneş'in ilk sezonunda ilk derbisi Fenerbahçe karşısındaydı. O dönem henüz stadyumu tamamlanmamış Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk etmişti. Maçı 3-2 kazanan Beşiktaş'ta Mario Gomez, takımı adına bu maçta 2 gol kaydetti.

ÇAYKUR RİZESPOR 2-7 BEŞİKTAŞ (8 NİSAN 2019)

Şenol Güneş, Çaykur Rizespor karşısında alınan 7-2'lik galibiyetle takımının ligde en çok gol attığı ve en farklı skoru aldığı maçı yaşamıştı. Daha önce Karabükspor karşısında da 5-0 kazanan Şenol Güneş'in takımı, en farklı skorlarını bu maçlarda aldı.

BEŞİKTAŞ 3-1 FENERBAHÇE (25 ŞUBAT 2018)

Şenol Güneş'in takımı 25 Şubat'taki derbi maçında Fenerbahçe maçında 8. dakikada Fernandao'nun attığı golle deri düşmüştü. Siyah-beyazlılar, maçı geri çevirerek 3-1 kazandı. Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, attığı 2 golle siyah-beyazlı forma altındaki en iyi derbisini oynadı.

BEŞİKTAŞ 3-3 BENFİCA (23 KASIM 2016)

Beşiktaş'ta Şenol Güneş döneminin en kötü ilk yarısı ve en iyi ikinci yarısı bir maça sığmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'yı konuk eden Kara Kartal, maçın ilk yarısını 3-0 geride kapattı. İkinci yarıda Güneş'in hamleleri karşılık verdi ve Beşiktaş büyük bir geri dönüşle maçı 3-3'e getirdi. Maçı 3-1'e getiren Cenk Tosun, attığı golle Şampiyonlar Ligi'nde o sezonun en iyi gollerinden birisini atmıştı.