Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den flaş Şenol Güneş yorumu!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den flaş Şenol Güneş yorumu!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta Fransız teknik adam Valerien Ismael'le yollar ayrıldı. Siyah-beyazlılar, tecrübeli çalıştırıcı Şenol Güneş'le anlaşmaya vardı. Kara Kartal'daki son gelişmeleri yorumlayan Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir, iddialı ifadeler kullandı. İşte o yazı... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2022 Perşembe 07:59
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den flaş Şenol Güneş yorumu!

TURGAY DEMİR - EN DOĞRU İSİM!

Geride kalan mayıs ayından bu yana bu köşede yaklaşık 15 yazı yayınlandı. Genelde aklımda kalanlar şöyleydi:

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den flaş Şenol Güneş yorumu!

Valerien'la olmaz... Testi kırılmadan... Hocayı gönderin... Valerien Beşiktaş'ın hocası değil...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den flaş Şenol Güneş yorumu!

Dilimiz döndüğü kadar Beşiktaş'ın Ismael'le zaman kaybettiğini ve bir an önce kurtulması gerektiğini anlattık.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den flaş Şenol Güneş yorumu!

Herkesin anlaması 5 ay sürdü! Dolayısıyla Beşiktaş da bu kadar zaman kaybetti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den flaş Şenol Güneş yorumu!

Doğrusu sezon başında birlikte yediğimiz yemekte sayın başkan Ahmet Nur Çebi'ye söylediğim gibi sezona Şenol Güneş'le başlamaktı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den flaş Şenol Güneş yorumu!

Şimdi bunca zaman kaybedilmesine rağmen henüz hiçbir şey bitmiş değil.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den flaş Şenol Güneş yorumu!

Beşiktaş Güneş'le bu yarışın en iddialı takımı olur. Hoca bir ortak dostumuza kadro için 'Son yılların en iyi kadrosu' demiş.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den flaş Şenol Güneş yorumu!

Son yılların içinde 3 sezon hocalık yaptığı dönemdeki Gomez'li kadrodan bile iyi olduğunu düşünüyor demek ki. Hayırlı olsun.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den flaş Şenol Güneş yorumu!

Başkan Çebi bence doğru karar verdi. Yara var ama kangren olmadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den flaş Şenol Güneş yorumu!

Şimdi Beşiktaşlılar ve tüm Türkiye Şenol hocanın elinden geçtikten sonra Dele Alli kimmiş, Muleka nasıl futbolcuymuş, Weghorst neler yapabilirmiş, Cenk Tosun nasıl gol atarmış çok net görecekler.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den flaş Şenol Güneş yorumu!

Şenol Güneş'le aramız hiç iyi değil bunu etrafımız da bilir. Ama aramızın iyi olmaması kulübün menfaatlerini yazmamamı gerektirmez.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den flaş Şenol Güneş yorumu!

Mevcut durumda en iyi isim Güneş'tir. Bu hocaya da kendisi için 'bitti, yaşlandı' diyenlere meydan okuma için fırsattır.

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