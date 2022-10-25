Weghorst Belhandayı geride bıraktı! Rekor...

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelenin başlarına Siyah-beyazlı golcü Wout Weghorst damga vurdu.

TRABZONSPOR MAÇINDA SAKATLANDI, HATAY'A 2 İDMANLA GİTTİ

Geçen hafta oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan ve stadyumdan sekerek ayrılan Weghorst için yapılan açıklamada uyluk iç adalesinde (adductor brevis) gerilme ve ödem tespit edildiği belirtilmişti. O gün çıkan haberlerde Hollandalı golcünün Hatayspor maçında oynamasının zor olduğu hatta Ümraniyespor maçında da riske edilmeyip Galatasaray maçına sağlıklı bir şekilde çıkmasının planlandığı iddia edilmişti.

Hızlı bir iyileşme süreci geçiren Weghorst, Cumartesi günü takımla çalışmalara başladı, Pazar günü yapılan son antrenmana da katılarak Hatay kafilesine dahil edildi. Hollandalı futbolcu maça sol bacağının arkasında bandajla çıktı.

GOL İÇİN FAZLA BEKLEMEDİ! REKOR...

Valerien Ismael tarafından Hatayspor maçının ilk 11'ine yazılan Weghorst, gol için fazla beklemedi. Kronometre 31. saniyeyi gösterirken ceza alanı içi hafif sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Hollandalı golcü şık bir vuruşla Erce Kardeşleri geçerek topu ağlara gönderdi.

Hürriyet'in derlediği habere göre 31. saniyede Hatayspor ağlarını sarsan Weghorst, bu sezon Süper Lig'de atılan en erken golü kaydetmiş oldu. Önceki rekor, 47 saniye ile Adana Demirspor'un yıldızı Younes Belhanda'ya aitti.

PENALTI KAZANDIRDI, VAR'DAN DÖNDÜ

İlk dakikada attığı golle takımını ne geçiren Weghorst 11. dakikada girdiği pozisyonda takımına penaltı da kazandırdı. Salih Uçan ile duvar pasına girerek ceza alanına giren Hollandalı oyuncu arkadan müdahale ile yerde kaldı. Kadir Sağlam hemen beyaz noktayı işaret etti. VAR incelemesinde Weghorst'un arkaya doğru pasında Salih Uçan'ın savunmanın ilerisinde olduğu tespit edildi ve penaltı kararı, VAR uyarısıyla iptal edildi.

4 GOL VE 4 ASİST

Sezonun başında Muleka'ya yaptığı asistlerle dikkat çeken Weghorst, ardından gol katkısı da vermeye başladı. 11. maçına çıkan Hollandalı golcü 4 asistinin yanına 4. golünü de yazdırdı.

Wrghorst geçen sezon Burnley ile 44 maçta yaptığı 4 asisti bu sezon Beşiktaş formasıyla 10 maçta yapmayı başardı.

MULEKA'DAN İLK ASİST

Beşiktaş'ın sezon başında Standard Liege'den transfer ettiği forvet Jackson Muleka 8 maçta 4 gol atmıştı. Muleka, zorlu Hatay deplasmanında Weghorst'un golünde şık bir pas vererek bu sezon ilk asistini de yapmış oldu. Muleka ikinci yarının başında yerini Nathan Redmond'a bıraktı.

BEŞİKTAŞ MAÇA ÇOK ETKİLİ BAŞLADI

İlk dakikada Weghorst ile öne geçen Beşiktaş, Hatayspor maçının ilk bölümünde rakibine büyük üstünlük kurdu. İlk 15 dakikanın istatistik tablosunda Beşiktaş'ın 3'ü isabetli 5 şutu bulunuyordu. Siyah-beyazlı futbolcular rakip ceza alanında 7 kez topla buluşmuştu.

İLGİNÇ İLK YARI İSTATİSTİĞİ

Hatayspor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Beşiktaş, bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçın tamamında ilk yarıları önde tamamlamış oldu. Siyah-beyazlı takım, ikinci yarıda yediği gollerle maı 2-1 kaybetti.

ZE LUIS'TEN İLK GOL!

50. dakikada Hatayspor'un golünü atarak maça eşitliği getiren Ze Luis, ilk 11'de çıktığı ilk maçta bu sezonki ilk golünü atmış oldu. Kariyerinde Braga, Porto, Lokomotiv Moskova gibi kulüplerde forma giyen Portekiz asıllı Yeşil Burun Adalı futbolcu Kasımk 2020'den sonra ilk kez gol sevinci yaşadı.

WEGHORST'UN PERFORMANSI, SOSYAL MEDYADA BEĞENİ TOPLADI

Bu sezon Süper Lig'in en erken golünü atan Weghorst için sosyal medyada övghü dolu yorumlar yapıldı. İşte o yorumlardan bazıları:

"Weghorst acayip kafaya takmış bu maçı, onun hatrına kazanalım. Kazanamazsak kriz geçirme ihtimali yüksek."

"Elmander'den sonra gördüğüm en yıpratıcı ön alan baskısı yapan forvet Weghorst."

"Takımdaki herkes Weghorst'un yarısı kadar özverili oynasa savaşsa bu takım uçar.."

"Şimdi kabul etmek lazım Weghorst iyi forvet lige de uyuyor"

"Weghorst tam süper lig forveti. Fizik hava hakimiyeti kuvvet teknik hersey var adamda."

"Weghorst rakip savunma için safi dert ya"