Haberler Beşiktaş Hatayspor - Beşiktaş maçı CANLI izle! (Hatay BJK maçı canlı yayın) Süper Lig maçı canlı

Hatayspor - Beşiktaş maçı CANLI izle! (Hatay BJK maçı canlı yayın) Süper Lig maçı canlı

Hatayspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında karşı karşıya geliyor. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan müsabaka iki takım için de büyük önem taşıyor. Akdeniz ekibi taraftarının desteğiyle güçlü rakibini mağlup etmeyi amaçlıyor. Beşiktaş ise sahadan 3 puanla ayrılıp zirve yarışındaki iddiasını konuşturmak istiyor. Hatayspor - Beşiktaş maçının CANLI anlatımı ve tüm detayları fotomac.com.tr'de...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 20:20 Güncelleme Tarihi: 24 Ekim 2022 Pazartesi 20:40
Hatayspor - Beşiktaş maçı CANLI izle! (Hatay BJK maçı canlı yayın) Süper Lig maçı canlı

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Yeni Hatay Stadyumu'nda oynanan mücadelede hakem Kadir Sağlam düdük çalıyor.

Volkan Demirel yönetiminde Süper Lig'de üst üste iki maç kazanmasının ardından Karagümrük'e mağlup olan Hatayspor, yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Teknik direktör Valerien Ismael'in çalıştırdığı Beşiktaş ise mutlak 3 puan hedefinde.


KARTAL DIŞ SAHADA UÇUYOR!
Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael ile deplasmanda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. İç sahada istenen grafiği sergileyemeyen Fransız çalıştırıcı, dış sahada 2.00 puan ortalaması tutturmayı başardı. Valerien Ismael yönetiminde deplasmanda hiç kaybetmeyen Beşiktaş, söz konusu 8 karşılaşmada 16 puan topladı.

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇINDA İLK 11'LER
Hatayspor: Erce, Kamil, Vranjes, Burak, Adekugbe, Onur, Aabid, Boudjemaa, Saba, El Kaabi, Ze Luis

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip, Montero, Masuaku, Josef, Salih, Dele, N'Koudou, Muleka, Weghorst

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Hatayspor - Beşiktaş maçı beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'ye 8 milyon Euro'luk piyango! Transferde müthiş gelir elde edilecek...
ABD'de George Floyd'un ölümüne neden olan polislerden biri daha suçunu kabul etti
F.Bahçe'de 3 isim idmanda yer almadı!
Arda Güler için flaş sözler! "100 milyon Euro'ya..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Sezonun en erken golü Weghorst'tan!
Beşiktaş'ın penaltısı VAR'a takıldı! İşte o anlar
Sağlık Bakanlığı 17 personel alımı yapacak! 65 bin lira...
Devlet Su İşleri personel alımı yapacak!
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'ın penaltısı VAR'a takıldı! Beşiktaş'ın penaltısı VAR'a takıldı! 20:15
Hatayspor - Beşiktaş maçı CANLI Hatayspor - Beşiktaş maçı CANLI 19:57
Ismael'den Hatay maçı öncesi Weghorst yorumu! Ismael'den Hatay maçı öncesi Weghorst yorumu! 19:33
Yeni adresi sürpriz oldu! Yeni adresi sürpriz oldu! 18:59
F.Bahçe'de 3 isim idmanda yer almadı! F.Bahçe'de 3 isim idmanda yer almadı! 18:52
Hatayspor - Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu Hatayspor - Beşiktaş | İlk 11'ler belli oldu 18:20
Daha Eski
Giresunspor - Ankaragücü | CANLI Giresunspor - Ankaragücü | CANLI 17:50
Demirci'den tarihi başarı! 1 altın ile 2 gümüş madalya Demirci'den tarihi başarı! 1 altın ile 2 gümüş madalya 16:59
ABDli Dünya Şampiyonu boksör Müslüman oldu! ABDli Dünya Şampiyonu boksör Müslüman oldu! 16:51
Sivasspor'un Cluj maçı programı belli oldu Sivasspor'un Cluj maçı programı belli oldu 16:44
Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? 16:18
Yiğidolar'da Cluj mesaisi başladı! Yiğidolar'da Cluj mesaisi başladı! 16:16