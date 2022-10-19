Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Almanya Valerien Ismael'i konuşuyor! "Şaşırtıcı"

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Almanya Valerien Ismael'i konuşuyor! "Şaşırtıcı"

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'de gösterdiği performanstan dolayı Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, eleştirilerin odağı haline geldi. Alman basını, gösterilen tepkileri şaşırtıcı buldu ve "Tabloya bakınca Valerien Ismael'e gösterilen tepki şaşırtıcı. Çünkü takım 19 puanla 3. sırada ve şampiyonluk yarışının tam ortasında." ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2022 Çarşamba 10:58
BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Almanya Valerien Ismael'i konuşuyor! "Şaşırtıcı"

'ISMAEL'E BU TEPKİLER ŞAŞIRTICI'

Akşam'ın derlediği haberde Alman basını, siyah-beyazlı taraftarların Valerien Ismael'e tepkisini 'Şaşırtıcı' olarak nitelendirdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Almanya Valerien Ismael'i konuşuyor! "Şaşırtıcı"

Söz konusu analizde, "Trabzonspor beraberliğinden sonra Beşiktaşlı taraftarlar yüksek sesle hoşnutsuzluğunu dile getirdi ve hocanın istifasını istedi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Almanya Valerien Ismael'i konuşuyor! "Şaşırtıcı"

Ancak taraftar taleplerinin aksine kulübün patronu Ahmet Nur Çebi, Fransız hocayla devam etmekte kararlı" denildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Almanya Valerien Ismael'i konuşuyor! "Şaşırtıcı"

'CENK TOSUN ATMASAYDI DAHA FAZLA TARTIŞILACAKTI'

Ayrıca, "Beşiktaş taraftarının eski teknik direktör Sergen Yalçın'ın geri dönmesini istemesine yönelik talepleri var.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Almanya Valerien Ismael'i konuşuyor! "Şaşırtıcı"

Fransız teknik direktöre yönelik isteksizlik yeni değil. Ancak tablo ve sonuçlar göz önüne alındığında şaşırtıcı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Almanya Valerien Ismael'i konuşuyor! "Şaşırtıcı"

Çünkü takım 19 puanla 3. sırada yer alıyor ve Beşiktaş şampiyonluk hedefinden uzak değil yarışın tam ortasında.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Almanya Valerien Ismael'i konuşuyor! "Şaşırtıcı"

Ayrıca geçen sezonun ikinci yarısında göreve başlayan Valerien Ismael, 18 maçın sadece 2'sini kaybetti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Almanya Valerien Ismael'i konuşuyor! "Şaşırtıcı"

Ancak taraftarlar puan kayıplarını antrenörlük hatalarına bağlıyorlar.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Almanya Valerien Ismael'i konuşuyor! "Şaşırtıcı"

Cenk Tosun oyuna girip, Trabzonspor karşısında beraberlik golünü atmasaydı, belki de Valerien Ismael çok daha tartışmalı hale gelecekti" ifadelerine yer verildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Almanya Valerien Ismael'i konuşuyor! "Şaşırtıcı"

HATAYSPOR MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA

Bu arada Beşiktaş yönetimi Valerien Ismael'e duyduğu güveni resmi olarak da açıklamıştı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Almanya Valerien Ismael'i konuşuyor! "Şaşırtıcı"

Siyah-beyazlıların, Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor ile deplasmanda karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Almanya Valerien Ismael'i konuşuyor! "Şaşırtıcı"

Müsabakada Fransız çalıştırıcı takımın başında olacak.

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