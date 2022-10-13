Boyd’a ‘anlaşma’ şartı

Beşiktaş yönetimi Tyler Boyd'un sözleşmesini tek taraflı feshederek kendisinden kurtulmaya çalışıyor. Ancak siyah-beyazlılar, UEFA tarafından yakından izlendikleri için bir de ABD'li oyuncunun FIFA'ya kendilerini şikayet etme riskini de almak istemiyor. Bu yüzden Boyd ile sonuna kadar anlaşılmaya çalışılacak.
Beşiktaş yönetimi Tyler Boyd'un sözleşmesini tek taraflı feshederek kendisinden kurtulmaya çalışıyor. Ancak siyah-beyazlılar, UEFA tarafından yakından izlendikleri için bir de ABD'li oyuncunun FIFA'ya kendilerini şikayet etme riskini de almak istemiyor. Bu yüzden Boyd ile sonuna kadar anlaşılmaya çalışılacak.