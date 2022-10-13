BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Tyler Boyd'dan kurtulmaya çalışıyor!

Sezona önemli transferler yaparak giren Beşiktaş, 18 puanla ligde 2. sırada yer alıyor.
Sezona önemli transferler yaparak giren Beşiktaş, 18 puanla ligde 2. sırada yer alıyor.
Siyah-beyazlılarda gündemdeki konulardan biri de Tyler Boyd'un durumu...
Beşiktaş yönetimi Tyler Boyd'un sözleşmesini tek taraflı feshederek kendisinden kurtulmaya çalışıyor.
Ancak siyah-beyazlılar, UEFA tarafından yakından izlendikleri için bir de ABD'li oyuncunun FIFA'ya kendilerini şikayet etme riskini de almak istemiyor.
Bu yüzden Boyd ile sonuna kadar anlaşılmaya çalışılacak.
Beşiktaş'la 35 karşılaşmada görev alan Tyler Boyd, 4 gol atarken 1 de asist yaptı.
TYLER BOYD KİMDİR?
30 Aralık 1994 tarihinde Yeni Zelanda'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Melville United'da başladı.
Ardından sırasıyla Waikato FC, Wllington, Guimaraes, Tondela, Ankaragücü, Beşiktaş, Sivasspor ve Çaykur Rizespor formaları giydi.
Sol kanatta forma giyen ABD'li futbolcu, 1.83 cm boyunda...
ABD Milli Takımı ile 10 karşılaşmada görev alan Boyd, 2 gole imzasını attı.
Tyler Boyd'un Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2023 yılında bitiyor.
27 yaşındaki tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 700 bin euro...