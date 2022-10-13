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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Tyler Boyd'dan kurtulmaya çalışıyor!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de topladığı 18 puanla ikinci sırada yer alan Beşiktaş, yollarını ayıramadığı Tyler Boyd'dan kurtulmak istiyor. Oyuncunun sözleşmesini feshetmeyi amaçlayan siyah-beyazlı yönetim, FIFA'da davalık da olmak istemiyor. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2022 Perşembe 10:41
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Tyler Boyd'dan kurtulmaya çalışıyor!

Sezona önemli transferler yaparak giren Beşiktaş, 18 puanla ligde 2. sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Tyler Boyd'dan kurtulmaya çalışıyor!

Siyah-beyazlılarda gündemdeki konulardan biri de Tyler Boyd'un durumu...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Tyler Boyd'dan kurtulmaya çalışıyor!

Beşiktaş yönetimi Tyler Boyd'un sözleşmesini tek taraflı feshederek kendisinden kurtulmaya çalışıyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Tyler Boyd'dan kurtulmaya çalışıyor!

Ancak siyah-beyazlılar, UEFA tarafından yakından izlendikleri için bir de ABD'li oyuncunun FIFA'ya kendilerini şikayet etme riskini de almak istemiyor.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Tyler Boyd'dan kurtulmaya çalışıyor!

Bu yüzden Boyd ile sonuna kadar anlaşılmaya çalışılacak.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Tyler Boyd'dan kurtulmaya çalışıyor!

Beşiktaş'la 35 karşılaşmada görev alan Tyler Boyd, 4 gol atarken 1 de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Tyler Boyd'dan kurtulmaya çalışıyor!

TYLER BOYD KİMDİR?

30 Aralık 1994 tarihinde Yeni Zelanda'da dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Tyler Boyd'dan kurtulmaya çalışıyor!

Profesyonel futbol kariyerine Melville United'da başladı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Tyler Boyd'dan kurtulmaya çalışıyor!

Ardından sırasıyla Waikato FC, Wllington, Guimaraes, Tondela, Ankaragücü, Beşiktaş, Sivasspor ve Çaykur Rizespor formaları giydi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Tyler Boyd'dan kurtulmaya çalışıyor!

Sol kanatta forma giyen ABD'li futbolcu, 1.83 cm boyunda...

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Tyler Boyd'dan kurtulmaya çalışıyor!

ABD Milli Takımı ile 10 karşılaşmada görev alan Boyd, 2 gole imzasını attı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Beşiktaş Tyler Boyd'dan kurtulmaya çalışıyor!

Tyler Boyd'un Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2023 yılında bitiyor.

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