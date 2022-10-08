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Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 9. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Beşiktaş deplasmanda Giresunspor ile karşılaşıyor. Siyah beyazlılarda hedef 3 haftalık galibiyet hasretine son vermek. Giresunspor ise sahasında 3 puana ulaşmak istiyor. Giresunspor Beşiktaş maçı öncesi konuk ekibin 11'i belli oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 19:00 Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2022 Cumartesi 19:10
Giresunspor Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 9. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Beşiktaş deplasmanda Giresunspor ile karşılaşıyor.

Siyah beyazlılarda hedef 3 haftalık galibiyet hasretine son vermek. Giresunspor ise sahasında 3 puana ulaşmak istiyor.

Giresunspor Beşiktaş maçı öncesi konuk ekibin 11'i belli oldu.

İLK 11'LER

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Murat Cem, Görkem, Kuwas, Sainz, Bajic

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Josef, Gedson, Dele, Tayfur, Redmond, Weghorst

GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Beşiktaş maçı 8 Ekim Cumartesi günü saat 20:00'de beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu'nun yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve İsmail Şencan yapacak. Ligde oynadığı son 3 maçta 2 puan toplayabilen siyah-beyazlı ekip, 15 puanla 6. sırada yer alırken, 2'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 3 mağlubiyeti olan Giresunspor ise 12. basamakta bulunuyor.

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