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Beşiktaş kafilesi Giresun'a geldi

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, Giresunspor'a konuk olacak. Siyah-beyazlı kafilesi karşılaşma için Giresun'a gitti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 20:59 Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2022 Cuma 21:04
Beşiktaş kafilesi Giresun'a geldi

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Giresunspor'a konuk olacak Beşiktaş, kente geldi.

Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Beşiktaş yarın deplasmanda Bitexen Giresunspor'un konuğu olacak. Siyah-beyazlı ekip, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanın ardından özel uçakla Giresun'a hareket etti. Saat 19.00 sıralarında Ordu-Giresun Havalimanı'na ulaşan Beşiktaş kafilesine, taraftarlar sevgi gösterilerinde bulundu. Tezahüratlarla takımlarına ve oyuncularına destek olan taraftarlar, teknik direktör Valerien Ismael'e çiçek verip, futbolcularla fotoğraf çektirdi. Bazı taraftarlar ise yanlarında getirdikleri formaları oyunculara imzalattı. Siyah-beyazlılar daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacakları otele hareket etti.

Giresunspor ile Beşiktaş, 8 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de Çotanak Spor Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

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