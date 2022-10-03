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Beşiktaşk

Dev derbide tribünlerde muhteşem görütüler vardı. Derbiye büyük bir ilgi gösteren siyah-beyazlı taraftarlar, tribünleri tamamen doldurdu. 90 dakika boyunca coşkulu tezahüratlarla takımlarını destekledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Ekim 2022 Pazartesi 06:50
Beşiktaşk

Beşiktaşlı taraftarlar Fenerbahçe'yle Vodafone Park'taki dev derbiye çok büyük bir ilgi gösterdi. Vodafone Park'taki dev derbide tüm biletler satışa çıktıktan saniyeler sonrasında tükenmişti. Siyah-beyazlı taraftarlar, İl Güvenlik Kurulu kararı nedeniyle sarı-lacivertli taraftarların alınmadığı derbide, deplasman tribününü de tamamen doldurdu. Tribünlerde görsel bir şölen sunan siyah-beyazlılar, her zaman olduğu gibi büyük bir aşkla 'Beşiktaşk'ları için Vodafone Park'a koştular. Beşiktaş'ın evi Dolmabahçe'de yer siyah, gök beyaz olurken, tribünlerde renkli görüntüler vardı.


SALDIR ŞAMPİYON
Siyah beyazlılar koreografi şov da yaptı. Taraftarlar, "Saldır şampiyon" yazısıyla üç boyutlu bir şova imza attı. 90 dakika takımlarını coşkulu bir şekilde destekleyen siyah-beyazlı futbolseverlerin tribün şovu görülmeye değerdi. Öte yandan statta basın mensuplarına ayrılan kontenjanın tamamı dolarken, karşılaşmayı 7'si yabancı 213 basın mensubu takip etti.


HOLOSKO DA TRİBÜNDE
Dev derbi için sürpriz isim de Dolmabahçe'ye geldi. Beşiktaşlı eski futbolcu Holosko da derbiyi izlemek için Vodafone Park'ta yerini aldı. Slovak forvet, 2007-08 ve 2013-14 yılları arasında 7 sezon Beşiktaş'ta oynamıştı.


ARDA'YA BÜYÜK İLGİ
Beşiktaşlı taraftarlar, Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'e büyük ilgi gösterdi. Arda, Vodafone Park'ta siyah-beyazlı taraftarların ilgisine olumlu yönde karşılık verirken, ısınma sonrası taraftarların ricası üzerine siyahbeyazlılarla tek tek fotoğraf çektirdi.

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