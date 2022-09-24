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Beşiktaşlı Dele Alli'den Fenerbahçe derbisi itirafı!

Beşiktaş'ın yaz transfer sezonunda Everton'dan kiraladığı dünyaca ünlü yıldız Dele Alli, canlı yayında açıklamalarda bulundu. İşte Alli'nin o sözleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 13:29 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2022 Cumartesi 14:00
Beşiktaşlı Dele Alli'den Fenerbahçe derbisi itirafı!

Beşiktaş'ın yıldızı Dele Alli, canlı yayında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte o sözler...

"Burada olduğum için çok mutluyum. Başlangıcı ile birlikte çok güzel geçen bir zaman. Türkiye'ye indiğim andan itibaren çok mutlu oldum. Müthiş geçen bir zaman oldu."

"Genç oyuncu olduğunuz zaman beklentiler düşük oluyor, gol atmaya başlıyorsunuz iyi performanslardan sonra göz önüne çıkıyorsunuz. Futbol inişler ve çıkışlarla dolu olabiliyor, son zamanlarda formumu koruyamadım performansım aşağı gitti. Seviye ve performans düştüğü zaman burada kalmamanız gerekiyor. Yaşım gereği şansım var, tekrar geri dönüş için. Beşiktaş'tan ilk teklif geldiği zaman, heyecanlandım. Burası benim için harika bir fırsat ve ayrı bir mücadele. Burada takımla beraber iyi olacağımızı düşünüyorum. Çok heyecanlı ve mutluyum burada olduğum için."

"DERBİ İÇİN ÇOK HEYECANLIYIM"
"İngiltere'de çok fazla derbi oynadım, buradaki derbiler çok farklı. Otelde ve başka yerde insanlar bana derbiyi soruyor. Farklı bir havası var, derbi için çok heyecanlıyım. Sakatlığım vardı ama şuan kendimi iyi hissediyorum."

"Futbol'un güzel yanı; herkesin bir fikri olması. Ben burada cevap vermek değil, sahada cevap vermek istiyorum."

"Milli takımda her oyuncu oynamak ister, herkesin hayalidir. Takıma geri dönmek istiyorum, burada iyi performans göstermem gerekiyor. Sahada kendimi iyi ifade etmem gerekiyor. Burada çok sevgi hissettim, ilk günden itibaren, bu sevgiye karşılık vermem için sahada iyi olmam gerekiyor. Korkusuzca kendi oyunumu gerçekleştirmek benim amacım. Sahanın içerisinde özgür ifade etmek için gereken bir ortam var. Gelecek için konuşmak için erken."

"Hem mental hem de fiziksel olarak zor bir lig. Çok üst düzey takımlar var, burada çok şaşırdım. Mücadeleci bir ortam var, zor maçlar geçiyor. Çok farklı bir baskı var ama iyi yönlendirdiğimiz zaman başarı alabilirsiniz. Dediğim gibi şaşırdım burada, bu kadar zor bir lig beklemiyordum."

"Ankaragücü maçında yaşananlar normal değil, Josef'in yerinde olsaydım ben de aynı şeyleri yapardım. Orada değildim ama yakından gördüğümde olmaması gereken şeyler oldu. Bir daha yaşanmaması gerekiyor."

"Beşiktaş özelinde, tempolu bir takımız. Buraya geldiğimde bunu gördüm, idmanlar. Taraftarın tutkusu, arkadaşlarımın böyle oynaması çok memnun etti beni. Süper Lig'de takımların çok iyi olduğunu düşünüyorum, onların belirlediği seviyeyle biz de daha iyi olacağız. Burada kendimi rahat hissediyorum, adaptasyon sorununu çözeceğimi düşünüyorum. Tutkunun beni daha rahat ettiriyor."

"Topun fazla içeride olmaması, normal. Taktiğinize göre bunlar değişebiliyor. Premier Lig'de de bunlar oluyor ama akıllı olmanız gerekiyor. Buranın çok farklı olduğunu düşünmüyorum, tempoyu düşürmek bazen mantıklı olabiliyor."

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