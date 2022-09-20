Beşiktaş Rachid Ghezzal'ı çok arıyor! Dikkat çeken istatistik

Beşiktaş'ın hücum hattındaki silahı Rachid Ghezzal, Kayserispor ve Alanyaspor sınavlarından sonra formasından uzak kaldı.
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Beşiktaş'ın hücum hattındaki silahı Rachid Ghezzal, Kayserispor ve Alanyaspor sınavlarından sonra formasından uzak kaldı.
BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY İSTİYORDU! DÜNYA KUPASI ÖNCESİ O GELİŞMEYİ DUYURDULAR 👈🏼
Tecrübeli futbolcu, sakatlık ve soğuk algınlığı sorunları sebebiyle takımını yalnız bıraktı.
Cezayirli sağ kanat, Tedavi sürecini tamamlamak üzere.
Milli ara sonrası oynanacak derbide sahada olacak.
Bilindiği gibi Beşiktaş, 2 Ekim'de Vodafone Park'ta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Takvim'in haberine göre siyah-Beyazlılar, Ghezzal'ın oynamadığı son 10 maçta 5 galibiyet aldı.
3 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti.
Saha içinde takımının oyun aklı olan Ghezzal'ın bir an önce sahalara dönmesi için Siyah-Beyazlılar'ın sağlık ekibi geceli gündüzlü bir çalışma halinde.
Bu sezon Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında forma giyen Rachid Ghezzal 2 gol atarken 2 de asiste imza attı.
Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Cezayirli yıldız futbolcu, geçen sezon başarılı bir performans sergiledi.
Geçen sezon Süper Lig'de 35 maçta görev alan Ghezzal, 4 gol atarken 7 de asiste imza attı.
Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon istikrarlı futbolu ile dikkat çekti.
Ligde sadece 3 maç kaçıran Ghezzal, Şampiyonlar Ligi gruplarında ise 1 gol attı.
RACHID GHEZZAL KİMDİR?
9 Mayıs 1992'de Fransa'da dünyaya gelen Ghezzal, aslen Cezayirli olmasından dolayı Cezayir Milli Takım formasını giyiyor. 1.82 boyundaki yıldız oyuncu, sağ kanatta oyunuyor ancak görev verilmesi halinde sol kanatta ve 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor.
Rachid Ghezzal daha önce Lyon, Monaco, Leicester, Fiorentina gibi takımlarda oynamıştı.