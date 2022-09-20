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Beşiktaş Rachid Ghezzal'ı çok arıyor! Dikkat çeken istatistik

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Daha önce yaşanan şampiyonlukta önemli pay sahibi olan ve bu sezon yaşadığı sakatlık nedeniyle bir süredir sahalardan uzak kalan Rachid Ghezzal'ı Beşiktaş, mumla arıyor. Ghezzal'ın oynadığı ve oynamadığı maçlara bakıldığında, Beşiktaş'ın gol düğümünü çözemediği görülüyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 14:27 Güncelleme Tarihi: 20 Eylül 2022 Salı 14:32
Beşiktaş Rachid Ghezzal'ı çok arıyor! Dikkat çeken istatistik

Milli ara sonrası oynanacak derbide sahada olacak.

Beşiktaş Rachid Ghezzal'ı çok arıyor! Dikkat çeken istatistik

Bilindiği gibi Beşiktaş, 2 Ekim'de Vodafone Park'ta ezeli rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Beşiktaş Rachid Ghezzal'ı çok arıyor! Dikkat çeken istatistik

Takvim'in haberine göre siyah-Beyazlılar, Ghezzal'ın oynamadığı son 10 maçta 5 galibiyet aldı.

Beşiktaş Rachid Ghezzal'ı çok arıyor! Dikkat çeken istatistik

3 yenilgi ve 2 beraberlik elde etti.

Beşiktaş Rachid Ghezzal'ı çok arıyor! Dikkat çeken istatistik

Saha içinde takımının oyun aklı olan Ghezzal'ın bir an önce sahalara dönmesi için Siyah-Beyazlılar'ın sağlık ekibi geceli gündüzlü bir çalışma halinde.

Beşiktaş Rachid Ghezzal'ı çok arıyor! Dikkat çeken istatistik

Bu sezon Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında forma giyen Rachid Ghezzal 2 gol atarken 2 de asiste imza attı.

Beşiktaş Rachid Ghezzal'ı çok arıyor! Dikkat çeken istatistik

Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek olan Cezayirli yıldız futbolcu, geçen sezon başarılı bir performans sergiledi.

Beşiktaş Rachid Ghezzal'ı çok arıyor! Dikkat çeken istatistik

Geçen sezon Süper Lig'de 35 maçta görev alan Ghezzal, 4 gol atarken 7 de asiste imza attı.

Beşiktaş Rachid Ghezzal'ı çok arıyor! Dikkat çeken istatistik

Yıldız oyuncu geçtiğimiz sezon istikrarlı futbolu ile dikkat çekti.

Beşiktaş Rachid Ghezzal'ı çok arıyor! Dikkat çeken istatistik

Ligde sadece 3 maç kaçıran Ghezzal, Şampiyonlar Ligi gruplarında ise 1 gol attı.

Beşiktaş Rachid Ghezzal'ı çok arıyor! Dikkat çeken istatistik

RACHID GHEZZAL KİMDİR?
9 Mayıs 1992'de Fransa'da dünyaya gelen Ghezzal, aslen Cezayirli olmasından dolayı Cezayir Milli Takım formasını giyiyor. 1.82 boyundaki yıldız oyuncu, sağ kanatta oyunuyor ancak görev verilmesi halinde sol kanatta ve 10 numara pozisyonunda da oynayabiliyor.

Beşiktaş Rachid Ghezzal'ı çok arıyor! Dikkat çeken istatistik

Rachid Ghezzal daha önce Lyon, Monaco, Leicester, Fiorentina gibi takımlarda oynamıştı.

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