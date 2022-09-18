Duraklama dönemi

Sezona hızlı bir başlangıç yaparak attığı goller ve oynadığı futbolla iddiasını ortaya koyan Beşiktaş, duraklama dönemine girdi. Geçen hafta oynanan Başakşehir mücadelesinden yenilgiyle ayrılarak bu sezon ligde ilk mağlubiyetini yaşayan siyah beyazlı takım dün de İstanbulspor ile 2-2 berabere kalarak kayıplarına yenisini ekledi. Kartal, 8. dakikada Nkoudou ile öne geçti. Taraftarlar fark açılmasını beklerken skor beraberliğe geldi.

ALİ YAŞAR'DAN NEFİS FRİKİK

39'da Weghorst Kartal'ı bir kez daha öne geçirdi. İkinci devre oyunu rölantiye alan Beşiktaş, kontraya çıktığı bir pozisyonda savunmada az adamla yakalandı. Welinton'un faulüyle serbest vuruş kazanan İstanbuspor'da 86'da topun başına Ali Yaşar geldi; müthiş bir frikik golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Bu sonuçla siyah beyazlı takım, son iki haftada 5 puan kaybederken 2 maçı da İstanbul takımlarına karşı yitirdi. Beşiktaş milli araya moralsiz girdi.

JOSEF FORMAYI GİYDİ

A.Gücü maçında yaşanan olaylar sonrasında maçın bitmesinin ardından kırmızı kart görerek 1 maç ceza alan Josef de Souza, cezasını tamamladı ve kadrodaki yerine döndü. Geçen hafta tecrübeli oyuncunun yerine görev yapan Berkay Vardar ise bu maçta kadroya alınmadı. Sambacı, takıma döndüğünü belli etti; rakip ataklarda ilk müdahalele

ERSİN GOLLE DÖNDÜ!

Siyah beyazlı takımda 2 haftadır kenarda bekleyen kaleci Ersin Destanoğlu, dün tekrar eldivenleri giydi. Oynamadığı maçlarda Emre Bilgin'in yediği hatalı goller yüzünden 'neden forma verilmediği' sorgulanan genç kaleci, İstanbulspor sınavıyla birlikte sahalara döndü. Ancak Ersin Destanoğlu yenilen iki golde de hatalıydı. İlkinde kapattığı köşeden golü yedi. İkinci yinelen golde de durduğu yer hatalıydı. Yine yakın olduğu köşeden topu ağlarında gördü.

KALEYİ YİNE KAPATAMADI

Kalede görev yapan isimler değişse de Beşiktaş gol yeme konusuna bir türlü çözüm bulamıyor. Siyah beyazlı takım, dün gece de kalesini kapatamadı. Kara Kartallar, bu sezon Süper Lig'de 10. golünü yedi. Beşiktaş bu sezon sadece ilk haftada oynanan Kayserispor maçını gol yemeden tamamlamıştı.

BURAK'TAN SONRA İLK FRİKİK

Lig kariyerinde ilk kez üst üste üç deplasman maçında gol sevinci yaşayan Georges-Kevin Nkoudou, Burak Yılmaz'dan (Nisan 2019'da Sivasspor) bu yana Süper Lig'de frikik golü atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.

MULEKA KAYIPTI

Bu sezon attığı 4 golle Kara Kartal'ın en skorer isimlerinden biri olan Jackson Muleka dün geceyi yine boş geçti. Geçen haftaki Başakşehir karşılaşmasında önemli fırsatlardan yararlanamayan 22 yaşındaki hücum oyuncusu, İstanbulspor mücadelesinde de durgun bir görüntü sergileyip beklentilerin altında kaldı. Muleka bu sezon 6 lig maçında oynadı.

15 ŞUTTA 10 GOL!

Siyah beyazlı takımın kalesine gelen 2 isabetli şut da ağlarla buluştu. Kara Kartal böylece yakalaması zor bir istatistiğe imza attı. Beşiktaş'ın ayrıca bu sezon lig maçlarında kalesine gelen 15 isabetli şutun 10'u gol oldu. Teknik direktör Valerien İsmael savunma çalışması yaptırmasına rağmen Beşiktaş gol konusuna bir türlü çözüm bulamıyor.

TALHA İLK KEZ 11'DE

Siyah beyazlı kulübün Adana Demirspor'dan kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç, Beşiktaş formasıyla ilk kez 11'de görev aldı. Siyahbeyazlı oyuncu, Medipol Başakşehir karşılaşmasının 75. dakikasında Necip Uysal'ın yerine oyuna girmişti. Talha ikinci yarıda bir pozisyondaki çarpışma sonrası baş dönmesi yayaşınca kenara alındı.

Kara Kartal bu sezon golcü kimliğini deplasmanda da gösteriyor. Siyah beyazlı takım bu sezon dış sahada toplam 7 gol kaydetme başarısı gösterdi.

Bu sezon Süper Lig maçlarının ilk yarılarında en fazla gol atan takım olan Kara Kartallar, bu süreçte çektiği 25 isabetli şutun 12'sini gole çevirmeyi başardı.