Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Şenol Güneş ile görüştü mü? Canlı yayında açıkladı!

Beşiktaş, Süper Lig'de İstabulspor ile 2-2 berabere kalırken, maç sonrası taraftarlar isyan bayrağını açtı.
Siyah beyazlılara gönül veren taraftarlar, Valerien Ismael'in oyuncu tercihlerini, maç içindeki değişikliklerini eleştirdi ve İstanbulspor maçındaki puan kaybının temel sebebinin Fransız teknik adam olduğunu dile getirdi.
ŞENOL GÜNEŞ GELİYOR MU?
Bununla beraber Beşiktaşlı taraftarlar, takımın başına Şenol Güneş'in geçmesi gerektiğini sosyal medyada sıkça dile getiriyor.
Editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'ın moderatörlüğünde, A Spor muhabiri Sercan Dikme, Futbol Plus Youtube kanalında merak edilenleri anlattı. Peki, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Şenol Güneş ile görüştü mü? İşte bu sorunun yanıtının ve daha fazlasının bulunduğu o program...