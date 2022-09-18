Haberler Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Şenol Güneş ile görüştü mü? Canlı yayında açıkladı!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Şenol Güneş ile görüştü mü? Canlı yayında açıkladı!

Beşiktaş, son olarak Süper Lig'in 7. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda karşı karşıya gelmiş ve mücadeleden 2-2'lik beraberlikle ayrılmıştı. Maç sonrası Beşiktaş taraftarı, özellikle Valerien Ismael'in oyuncu tercihlerini eleştirmişti, hatta sosyal medyadan Ismael'i istifaya davet etmişti. Beşiktaşlı taraftarların bir kısmı da, Şenol Güneş'in yeniden takımın başına geçmesi gerektiğini savunmuştu. Editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'ın moderatörlüğünde, A Spor muhabiri Sercan Dikme, Futbol Plus Youtube yayınında merak edilenleri açıkladı. Peki, Beşiktaş yönetimi Şenol Güneş ile görüştü mü? İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 16:24
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Şenol Güneş ile görüştü mü? Canlı yayında açıkladı!

Beşiktaş, Süper Lig'de İstabulspor ile 2-2 berabere kalırken, maç sonrası taraftarlar isyan bayrağını açtı.

Siyah beyazlılara gönül veren taraftarlar, Valerien Ismael'in oyuncu tercihlerini, maç içindeki değişikliklerini eleştirdi ve İstanbulspor maçındaki puan kaybının temel sebebinin Fransız teknik adam olduğunu dile getirdi.

ŞENOL GÜNEŞ GELİYOR MU?
Bununla beraber Beşiktaşlı taraftarlar, takımın başına Şenol Güneş'in geçmesi gerektiğini sosyal medyada sıkça dile getiriyor.

Editörlerimizden Ömer Aykut Özaşkın'ın moderatörlüğünde, A Spor muhabiri Sercan Dikme, Futbol Plus Youtube kanalında merak edilenleri anlattı. Peki, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi Şenol Güneş ile görüştü mü? İşte bu sorunun yanıtının ve daha fazlasının bulunduğu o program...

DİĞER
Ünlü model Çağla Şıkel’den yıllar sonra gelen itiraf! ‘Şiddete maruz kaldım ama…’
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci: Pamuk üreticisine dekar başı desteği 76 liradan 271 liraya yükselttik
Hollanda'da gündem Weghorst! "Maksimum katkı..."
Icardi manşetleri süsledi! "Gol atamasa da..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Hollanda'da gündem Weghorst! "Maksimum katkı..."
Dele Alli gerçekleri! 'Bazen kuralları çiğniyor'
EYT'de 3'lü maaş hesabının detayları belli oldu!
ÇÖL KAPLANI OLARAK BİLİNEN OSMANLI ASKERİ HANGİSİDİR? | 2022 KPSS Lisans Çöl Kaplanı sorusunun cevabı
BRAM STOKER'İN KÜLTLEŞMİŞ ESERİ NEDİR? | 2022 KPSS Lisans Bram Stoker'in kültleşmiş eseri hangisi? sorusunun cevabı
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Monaco seriye bağladı! Monaco seriye bağladı! 16:47
Abdullah Avcı: Gönül bağımız var Abdullah Avcı: Gönül bağımız var 16:25
Şenol Güneş Beşiktaş ile görüştü mü? Açıkladı! Şenol Güneş Beşiktaş ile görüştü mü? Açıkladı! 16:24
Hoffenheim - Freiburg maçı saat kaçta? Hoffenheim - Freiburg maçı saat kaçta? 16:18
Bochum - Köln maçı saat kaçta? Bochum - Köln maçı saat kaçta? 16:09
Arsenal 3 puanı 3 golle aldı! Arsenal 3 puanı 3 golle aldı! 16:05
Daha Eski
Masa tenisinde altın madalya! Masa tenisinde altın madalya! 16:00
15 yaşındaki futbolcu Premier Lig tarihine geçti 15 yaşındaki futbolcu Premier Lig tarihine geçti 15:58
F.Bahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta? F.Bahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta? 15:55
Tolgay Arslan attı Inter yıkıldı! Tolgay Arslan attı Inter yıkıldı! 15:51
Tuzla ile Pendik yenişemedi! Tuzla ile Pendik yenişemedi! 15:49
Union Berlin - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga Union Berlin - Wolfsburg maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Bundesliga 15:49