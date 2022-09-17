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Beşiktaş'ta divan başkanlık seçimi başladı! 3 aday yarışıyor

Beşiktaş'ta divan başkanlık seçimleri başladı. Başkanlık için seçimde mevcut başkan Teyfik Yamantürk'ün yanı sıra Yalçın Karadeniz ve Aydoğan Cevahir başkanlık için yarışıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Eylül 2022 Cumartesi 14:39
Beşiktaş'ta divan başkanlık seçimi başladı! 3 aday yarışıyor

Vodafone Park Kuzey Tribünü Toplantı Alanı'nda yapılan seçimde siyah-beyazlı kulübün divan başkanlığı için 3 aday bulunuyor.

Seçimde mevcut başkan Tevfik Yamantürk'ün yanı sıra Yalçın Karadeniz ve Aydoğan Cevahir, üyelerin tercihi olabilmek için yarışıyor.

Divan kurulu başkanlığı seçiminde üyeler, saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek ve ardından oy sayımına geçilecek.

Mevcut başkan Tevfik Yamantürk ile Yalçın Karadeniz, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Divan Başkanlık Seçimi'ne katılımın iyi olduğunu belirten Tevfik Yamantürk, "Beşiktaş için hayırlısı neyse o olsun. Hırsım hiçbir zaman aklımın önüne geçmez. Beş yılı bitirdik. İnşallah kazanan, camianın huzurunu bozmayacak şekilde yoluna devam eder." ifadelerini kullandı.

Başkan adaylarından Aydoğan Cevahir'e de isim vermeden eleştiride de bulunan Yamantürk, "Bir aday konuşmasında kendisini bıraktı, diğer adayı methetti." diye konuştu.

Beşiktaş camiasına yakışan bir seçim gerçekleştirdiklerine vurgu yapan Yalçın Karadeniz ise "Güzel bir kongre oluyor. Bundan dolayı mutluyum. Sandıktan ne çıkarsa bahtımıza. Beşiktaş için kim kazanırsa hayırlı olsun. Seçim sandıkta kazanılan bir olaydır. Camiaya yakışır bir kongre yapılıyor. Kazanana da başarılar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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