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Ljajic artık deneme idmanında

Beşiktaş'tan dünyaları isteyen ve karşılığında hiçbir şey vermeyen Adem Ljajic yaz transfer döneminde takım bulamadı. Slobodna'da yer alan habere göre; 30 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu, Bosna Hersek ekibi Novi Pazar ile deneme antrenmanlarına çıkmaya başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Eylül 2022 Perşembe 06:50
Ljajic artık deneme idmanında
Beşiktaş'tan dünyaları isteyen ve karşılığında hiçbir şey vermeyen Adem Ljajic yaz transfer döneminde takım bulamadı. Slobodna'da yer alan habere göre; 30 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu, Bosna Hersek ekibi Novi Pazar ile deneme antrenmanlarına çıkmaya başladı. Adem Ljajic'in bu kararı "Nereden nereye" dedirtti.
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