Ljajic artık deneme idmanında

Beşiktaş'tan dünyaları isteyen ve karşılığında hiçbir şey vermeyen Adem Ljajic yaz transfer döneminde takım bulamadı. Slobodna'da yer alan habere göre; 30 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu, Bosna Hersek ekibi Novi Pazar ile deneme antrenmanlarına çıkmaya başladı.
Beşiktaş'tan dünyaları isteyen ve karşılığında hiçbir şey vermeyen Adem Ljajic yaz transfer döneminde takım bulamadı. Slobodna'da yer alan habere göre; 30 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu, Bosna Hersek ekibi Novi Pazar ile deneme antrenmanlarına çıkmaya başladı. Adem Ljajic'in bu kararı "Nereden nereye" dedirtti.