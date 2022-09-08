Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Tyler Boyd gelişmesi! Nathan Redmond transferi sonrası...

Beşiktaş'ta Tyler Boyd gelişmesi! Nathan Redmond transferi sonrası...

Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, Premier Lig ekibi Southampton'dan kadrosuna kattığı Nathan Redmond sonrası yeni bir karar aldı. Beşiktaş kulübü, Tyler Boyd'dan vazgeçmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 11:23
Beşiktaş'ta Tyler Boyd gelişmesi! Nathan Redmond transferi sonrası...

Beşiktaş'ta Nathan Radmond transferiyle birlikte yabancı oyuncu sayısı da 14'ü aştı.

Beşiktaş'ta Tyler Boyd gelişmesi! Nathan Redmond transferi sonrası...

Bunun üzerine siyah-beyazlı yönetim, sözleşmesini askıya alacağı futbolcuyu belirledi.

Beşiktaş'ta Tyler Boyd gelişmesi! Nathan Redmond transferi sonrası...

BOYD'UN SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINACAK
Beşiktaş yönetimi, teknik heyetin de raporu doğrultusunda yeni bir karar aldı.

Beşiktaş'ta Tyler Boyd gelişmesi! Nathan Redmond transferi sonrası...

Sabah'ın haberine göre, ABDli futbolcu Tyler Boyd'un sözleşmesini askıya almayı kararlaştırdı.

Beşiktaş'ta Tyler Boyd gelişmesi! Nathan Redmond transferi sonrası...

DAHA ÖNCE DE KADRO DIŞI KALMIŞTI
27 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon da aynı şekilde kadro dışında kalmıştı.

Beşiktaş'ta Tyler Boyd gelişmesi! Nathan Redmond transferi sonrası...

Daha sonra Çaykur Rizespor'a kiralık olarak gitmişti.

Beşiktaş'ta Tyler Boyd gelişmesi! Nathan Redmond transferi sonrası...

PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DURUMU
Tyler Boyd'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Beşiktaş'ta Tyler Boyd gelişmesi! Nathan Redmond transferi sonrası...

Boyd bu sezon Beşiktaş'ta 1 maçta oynadı.

Beşiktaş'ta Tyler Boyd gelişmesi! Nathan Redmond transferi sonrası...

Tecrübeli futbolcu, 44 dakika süre aldı.

Beşiktaş'ta Tyler Boyd gelişmesi! Nathan Redmond transferi sonrası...

Boyd, geçen sezon ise Rizespor'daydı.

Beşiktaş'ta Tyler Boyd gelişmesi! Nathan Redmond transferi sonrası...

Yıldız isim, 29 maçta 2 gol 2 asist üretmişti.

Beşiktaş'ta Tyler Boyd gelişmesi! Nathan Redmond transferi sonrası...

TYLER BOYD KİMDİR?
Tyler Boyd, 30 Aralık 1994 yılında ABD'nin Tauranga şehrinde dünyaya geldi.

Beşiktaş'ta Tyler Boyd gelişmesi! Nathan Redmond transferi sonrası...

ABD ve Yeni Zelanda uyruklu 1,80 boyundaki oyuncu, kariyerine Melville United takımı alt yapısında başladı.

Beşiktaş'ta Tyler Boyd gelişmesi! Nathan Redmond transferi sonrası...

Boyd daha sonra Waikato, Wellington, Guimaraes, Tondela, Ankaragücü, Sivasspor ve Beşiktaş gibi kulüplerde oynadı.

Beşiktaş'ta Tyler Boyd gelişmesi! Nathan Redmond transferi sonrası...

Boyd, ABD milli takımı ile de 10 maça çıkmıştı.

DİĞER
Son dakika haberleri: Fenerbahçe ve Jorge Jesus için çok konuşulacak değerlendirme! "Çılgınca davranıyor, rakiplerin başlarını yarıyor"
Hadise ile Mehmet Dinçerler boşanıyor mu? Hamile olduğu iddia edilmişti krizin nedeni ortaya çıktı aileler devreye girdi meğer bebek...
G.Saray'da sıra ayrılacaklarda!
G.Saray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ismael'den Tayfur Bingöl kararı! Başakşehir maçında...
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 8 Eylül Perşembe barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2022 - İstanbul ezan saatleri
Gram altın kaç TL? İşte altında anlık son durum
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
HJK Helsinki - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi HJK Helsinki - Sevilla maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi 11:16
Ludogorets - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi Ludogorets - Roma maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi 11:12
Larnaka - Rennais maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi Larnaka - Rennais maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi 11:06
PSV Eindhoven - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi PSV Eindhoven - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi 10:59
G.Saray'da 3 ayrılık daha! İşte yeni takımları G.Saray'da 3 ayrılık daha! İşte yeni takımları 10:56
Zürih - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi Zürih - Arsenal maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Avrupa Ligi 10:55
Daha Eski
Juan Mata İstanbul'da! İşte ilk sözleri Juan Mata İstanbul'da! İşte ilk sözleri 10:42
G.Saray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu G.Saray'da ayrılık! Yeni takımı belli oldu 10:34
Tansferin mali detayları ortaya çıktı! Tansferin mali detayları ortaya çıktı! 09:52
Trabzonspor - Ferencvaros maçı merak edilenleri! Trabzonspor - Ferencvaros maçı merak edilenleri! 09:48
Ismael'den Tayfur Bingöl kararı! Başakşehir maçında... Ismael'den Tayfur Bingöl kararı! Başakşehir maçında... 09:39
Icardi'ye dair detaylar ortaya çıktı! Özel talepler... Icardi'ye dair detaylar ortaya çıktı! Özel talepler... 09:27