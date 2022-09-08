Beşiktaş'ta Tyler Boyd gelişmesi! Nathan Redmond transferi sonrası...

Beşiktaş'ta Nathan Radmond transferiyle birlikte yabancı oyuncu sayısı da 14'ü aştı.
Beşiktaş'ta Nathan Radmond transferiyle birlikte yabancı oyuncu sayısı da 14'ü aştı.
Bunun üzerine siyah-beyazlı yönetim, sözleşmesini askıya alacağı futbolcuyu belirledi.
BOYD'UN SÖZLEŞMESİ ASKIYA ALINACAK
Beşiktaş yönetimi, teknik heyetin de raporu doğrultusunda yeni bir karar aldı.
Sabah'ın haberine göre, ABDli futbolcu Tyler Boyd'un sözleşmesini askıya almayı kararlaştırdı.
DAHA ÖNCE DE KADRO DIŞI KALMIŞTI
27 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon da aynı şekilde kadro dışında kalmıştı.
Daha sonra Çaykur Rizespor'a kiralık olarak gitmişti.
PERFORMANSI VE SÖZLEŞME DURUMU
Tyler Boyd'un Beşiktaş ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Boyd bu sezon Beşiktaş'ta 1 maçta oynadı.
Tecrübeli futbolcu, 44 dakika süre aldı.
Boyd, geçen sezon ise Rizespor'daydı.
Yıldız isim, 29 maçta 2 gol 2 asist üretmişti.
TYLER BOYD KİMDİR?
Tyler Boyd, 30 Aralık 1994 yılında ABD'nin Tauranga şehrinde dünyaya geldi.
ABD ve Yeni Zelanda uyruklu 1,80 boyundaki oyuncu, kariyerine Melville United takımı alt yapısında başladı.
Boyd daha sonra Waikato, Wellington, Guimaraes, Tondela, Ankaragücü, Sivasspor ve Beşiktaş gibi kulüplerde oynadı.
Boyd, ABD milli takımı ile de 10 maça çıkmıştı.