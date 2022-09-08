Beşiktaş Tayfur Bingöl transferini açıkladı!

Beşiktaş transfer döneminin son gününde Alanyaspor'dan anlaşmaya vardığı Tayfur Bingöl'ü resmen açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, tecrübeli sağ beki 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl'ün satın alma opsiyonuyla birlikte 2022-23 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya varmıştır.