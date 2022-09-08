Haberler Beşiktaş Beşiktaş Tayfur Bingöl transferini açıkladı!

Beşiktaş Tayfur Bingöl transferini açıkladı!

Son dakika haberi... Beşiktaş transfer döneminin son gününde Alanyaspor'dan anlaşmaya vardığı Tayfur Bingöl'ü resmen açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, tecrübeli sağ beki 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 18:28 Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2022 Perşembe 18:35
Beşiktaş Tayfur Bingöl transferini açıkladı!

Beşiktaş transfer döneminin son gününde Alanyaspor'dan anlaşmaya vardığı Tayfur Bingöl'ü resmen açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, tecrübeli sağ beki 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüz, profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl'ün satın alma opsiyonuyla birlikte 2022-23 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya varmıştır.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Emre Belözoğlu Fenerbahçe’den taraftarın sevgilisini alıyor! Sürpriz ayrılık gerçekleşiyor…
Mandal almak isteyen otizmli genç balkondan markete düştü
G.Saray'da sıra ayrılacaklarda!
Trabzonspor'dan 5 imza birden!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye son dakika çalımı!
Beşiktaş yeni transferini TFF'ye bildirdi!
KPSS Giriş Belgesi sorgulama ekranı - ÖSYM 2022 KPSS Lisans sınav giriş belgesi
💰DOLAR NE KADAR OLDU? | 8 Eylül 2022 Döviz Kuru
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022 - 8 Eylül Perşembe barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu? İşte son veriler!
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'dan çifte imza! Trabzonspor'dan çifte imza! 18:11
Kasımpaşa Mickael Tırpan'ı kadrosuna kattı! Kasımpaşa Mickael Tırpan'ı kadrosuna kattı! 18:10
Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye son dakika çalımı! Beşiktaş'tan F.Bahçe'ye son dakika çalımı! 17:47
Muslera'dan transfer açıklaması: Güzel kadro kuruldu Muslera'dan transfer açıklaması: Güzel kadro kuruldu 17:03
Emre Akbaba gidiyor! Yeni adresi... Emre Akbaba gidiyor! Yeni adresi... 16:47
Beşiktaş mı F.Bahçe mi? Transferde son karar... Beşiktaş mı F.Bahçe mi? Transferde son karar... 16:40
Daha Eski
Beşiktaş yeni transferini TFF'ye bildirdi! Beşiktaş yeni transferini TFF'ye bildirdi! 16:26
TFF'den Gelişim Ligi kararı! Resmen açıklandı TFF'den Gelişim Ligi kararı! Resmen açıklandı 16:10
Beşiktaş yeni transferini duyurdu! Beşiktaş yeni transferini duyurdu! 16:02
Dele Alli'den Beşiktaş'a transfer kıyağı! Böyle ikna etti Dele Alli'den Beşiktaş'a transfer kıyağı! Böyle ikna etti 15:51
F.Bahçe A. Demirsporlu futbolcu için anlaşmaya vardı! F.Bahçe A. Demirsporlu futbolcu için anlaşmaya vardı! 15:46
F.Bahçe - D. Kiev maçı bilgileri! F.Bahçe - D. Kiev maçı bilgileri! 15:45