Beşiktaş Tayfur Bingöl transferini açıkladı!

Beşiktaş transfer döneminin son gününde Alanyaspor'dan anlaşmaya vardığı Tayfur Bingöl'ü resmen açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, tecrübeli sağ beki 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Kulübümüz, profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl'ün satın alma opsiyonuyla birlikte 2022-23 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya varmıştır.
Beşiktaş'a Hoş Geldin Tayfur Bingöl— Beşiktaş JK (@Besiktas) September 8, 2022
Kulübümüz, profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl'ün satın alma opsiyonuyla birlikte 2022-23 sezonu sonuna kadar geçici transferi için Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya varmıştır.
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