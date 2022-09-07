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SON DAKİKA - Beşiktaş'ın yeni transferi Tayfur Bingöl'ün İstanbul'a geliş saati belli oldu!

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan sağ bek mevkisine takviye geldi. Siyah-beyazlılar, Alanyaspor'da forma giyen Tayfur Bingöl transferinde mutlu sona ulaştı. Kara-Kartal, 29 yaşındaki futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katıyor. Beşiktaş'ın yeni transferi Tayfur Bingöl saat 22.00'de İstanbul'da olacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 13:19 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2022 Çarşamba 13:34
SON DAKİKA - Beşiktaş'ın yeni transferi Tayfur Bingöl'ün İstanbul'a geliş saati belli oldu!

Yerli rotasyonunu artırmak için düğmeye basan Beşiktaş, kadrosunu Alanyaspor'da forma giyen Tayfur Bingöl ile güçlendirdi.

Siyah-beyazlılar, Akdeniz ekibiyle 29 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için anlaşmaya vardı.

Aspor'un haberine göre; Beşiktaş'ın yeni transferi Tayfur Bingöl'ün saat 22.00'de İstanbul'da olacak.

Başarılı oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atacak.

Kara-Kartal'ın geçici transfer için Alanyaspor'a 5 milyon lira ödeyeceği belirtiliyor.

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