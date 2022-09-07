SON DAKİKA - Beşiktaş'ın yeni transferi Tayfur Bingöl'ün İstanbul'a geliş saati belli oldu!

Yerli rotasyonunu artırmak için düğmeye basan Beşiktaş, kadrosunu Alanyaspor'da forma giyen Tayfur Bingöl ile güçlendirdi.
Siyah-beyazlılar, Akdeniz ekibiyle 29 yaşındaki futbolcunun kiralık transferi için anlaşmaya vardı.
Aspor'un haberine göre; Beşiktaş'ın yeni transferi Tayfur Bingöl'ün saat 22.00'de İstanbul'da olacak.
Başarılı oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Beşiktaş ile resmi sözleşmeye imza atacak.
Kara-Kartal'ın geçici transfer için Alanyaspor'a 5 milyon lira ödeyeceği belirtiliyor.