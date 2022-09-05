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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Tyler Boyd'la ilgili şok gerçek! Maaşı arttığı için gitmiyor

Son dakika Beşiktaş haberleri... Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta, yolların ayrılmasının planlandığı 27 yaşındaki ABD'li futbolcu Tyler Boyd'la ilgili sürpriz bir detay ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... (BJK transfer haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2022 Pazartesi 09:29
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Tyler Boyd'la ilgili şok gerçek! Maaşı arttığı için gitmiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılacak isimler de netleşiyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Tyler Boyd'la ilgili şok gerçek! Maaşı arttığı için gitmiyor

Siyah-beyazlılarda daha önce Süper Lig ekiplerine kiralanan ve kadroda düşünülmeyen Tyler Boyd'la ilgili de sürpriz bir detay ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Tyler Boyd'la ilgili şok gerçek! Maaşı arttığı için gitmiyor

ABD'li oyuncunun kontratından kaynaklı bir sorun yaşandığı öğrenildi. İşte ayrıntılar...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Tyler Boyd'la ilgili şok gerçek! Maaşı arttığı için gitmiyor

Beşiktaş'ın ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Tyler Boyd'la ilgili şok gerçek! Maaşı arttığı için gitmiyor

Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş'tan geçen sezon 1 milyon 250 bin euro alan ABD'li oyuncunun kontratına göre bu sezon ücreti 1.4 milyon euro'ya yükseldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Tyler Boyd'la ilgili şok gerçek! Maaşı arttığı için gitmiyor

25 yaşındaki futbolcuya gelen teklifler ise bu ücretin yakınından bile geçmeyince ayrılık da imkansız hale geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Tyler Boyd'la ilgili şok gerçek! Maaşı arttığı için gitmiyor

Boyd kalan kısa sürede ayrılmazsa lisansı askıya alınacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Tyler Boyd'la ilgili şok gerçek! Maaşı arttığı için gitmiyor

TYLER BOYD KİMDİR?

30 Aralık 1994 tarihinde Yeni Zelanda'da dünyaya geldi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Tyler Boyd'la ilgili şok gerçek! Maaşı arttığı için gitmiyor

Profesyonel futbol kariyerine Melville United'da başladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Tyler Boyd'la ilgili şok gerçek! Maaşı arttığı için gitmiyor

Ardından sırasıyla Waikato FC, Wllington, Guimaraes, Tondela, Ankaragücü, Beşiktaş, Sivasspor ve Çaykur Rizespor formaları giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Tyler Boyd'la ilgili şok gerçek! Maaşı arttığı için gitmiyor

Sol kanatta forma giyen ABD'li futbolcu, 1.83 cm boyunda...

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Tyler Boyd'la ilgili şok gerçek! Maaşı arttığı için gitmiyor

ABD Milli Takımı ile 10 karşılaşmada görev alan Boyd, 2 gole imzasını attı.

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