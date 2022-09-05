BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - Tyler Boyd'la ilgili şok gerçek! Maaşı arttığı için gitmiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılacak isimler de netleşiyor.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ayrılacak isimler de netleşiyor.
Siyah-beyazlılarda daha önce Süper Lig ekiplerine kiralanan ve kadroda düşünülmeyen Tyler Boyd'la ilgili de sürpriz bir detay ortaya çıktı.
ABD'li oyuncunun kontratından kaynaklı bir sorun yaşandığı öğrenildi. İşte ayrıntılar...
Beşiktaş'ın ABD'li kanat oyuncusu Tyler Boyd ile ilgili bir gerçek ortaya çıktı.
Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş'tan geçen sezon 1 milyon 250 bin euro alan ABD'li oyuncunun kontratına göre bu sezon ücreti 1.4 milyon euro'ya yükseldi.
25 yaşındaki futbolcuya gelen teklifler ise bu ücretin yakınından bile geçmeyince ayrılık da imkansız hale geldi.
Boyd kalan kısa sürede ayrılmazsa lisansı askıya alınacak.
TYLER BOYD KİMDİR?
30 Aralık 1994 tarihinde Yeni Zelanda'da dünyaya geldi.
Profesyonel futbol kariyerine Melville United'da başladı.
Ardından sırasıyla Waikato FC, Wllington, Guimaraes, Tondela, Ankaragücü, Beşiktaş, Sivasspor ve Çaykur Rizespor formaları giydi.
Sol kanatta forma giyen ABD'li futbolcu, 1.83 cm boyunda...
ABD Milli Takımı ile 10 karşılaşmada görev alan Boyd, 2 gole imzasını attı.
Tyler Boyd'un Beşiktaş'la olan sözleşmesi 2023 yılında bitiyor.
27 yaşındaki tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri ise 700 bin euro...