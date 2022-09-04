BEŞİKTAŞ HABERİ: Weghorst 4 haftada uçuşa geçti

Beşiktaş'ın bu sezon başında yoğun uğraşlar sonrasında kadrosuna kattığı Wout Weghorst, performansıyla sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da gündem olmayı başardı. Burnley ekibinden siyah-beyazlılara kiralık olarak gelen Weghorst, Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamayı çok istiyor. Hollandalı golcü, bu sezon başarılı olabilmeleri adına elinden geleni yapacağı sözünü yönetim, camia ve taraftara vermişti.



YILDIZLARLA YARIŞIYOR

Öyle ki siyah-beyazlı formayla çıktığı 4 maçta rakip fileleri 2 kez havalandıran, 3 de asist yapan Hollandalı forvet, hem taraftarlarını mutlu etti, hem de milli takıma da davet edilerek kendisi mutlu oldu. Louis Van Gaal'ın performansını yakından takip ettirdiği golcü futbolcu, milli takımda da vazgeçilmez olmayı amaçlıyor. Weghorst; Gakpo, Depay, Janssen ve Bergwijn gibi isimlerle bu alanda bir yarış içinde.



BONSERVİSİ ALINABİLİR

Beşiktaş'ta taraftarla arasında özel bir bağ kurabilmek için önemli adımlar atan Weghorst'un takımdaki geleceği için önümüzdeki dönemlerde flaş gelişmeler olabilir. Siyah-beyazlı yöneticilerin, sezon bitmeden Weghorst'un bonservisi almak gibi bir düşüncesi söz konusu. Beşiktaş, Transfermarkt verilerine göre 14 milyon euro değer biçilen oyuncunun bonservisi için de pazarlıklara başlayacak.



KİRALAMA BEDELİ YOK

Beşiktaş, Weghorst transferi için Burnley'e kiralama bedeli ödemedi. Hollandalı forvet, siyah-beyazlılardan 2.8 milyon euro garanti ücret ve 200 bin euro da performans primi alacak.