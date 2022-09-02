Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta yerli alarmı! Şimdi ne olacak?

Beşiktaş'ta yerli alarmı! Şimdi ne olacak?

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta yerli oyuncu krizi kapıya dayandı. Teknik direktör Valerien Ismael'in elinde direkt kullanabileceği yerli isimler olarak sadece Ersin Destanoğlu Necip Uysal, Salih Uçan, Cenk Tosun, Umut Meraş, Emrecan Uzunhan ve Kerem Atakan Kesgin bulunuyor. İlk 11'de 3 yerli oyuncu şartı, deneyimli çalıştırıcının başını ağrıtacak gibi duruyor. Bunu hesaba katan yönetim, 8 Eylül'de sona erecek olan transfer dönemi öncesi takviye yapmayı planlıyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2022 Cuma 06:50
Beşiktaş'ta yerli alarmı! Şimdi ne olacak?

Süper Lig'e flaş bir başlangıç yapan Beşiktaş, 4 hafta sonunda liderliği eline aldı.

Beşiktaş'ta yerli alarmı! Şimdi ne olacak?

Siyah-beyazlı ekip 4 maçta 10 galibiyet aldı.

Beşiktaş'ta yerli alarmı! Şimdi ne olacak?

Bu müsabakalarda 11 gol atan Kara Kartal, kalesinde gol gördü.

Beşiktaş'ta yerli alarmı! Şimdi ne olacak?

Siyah-beyazlılar bu sezon sadece Alanyaspor deplasmanında puan kaybetti.

Beşiktaş'ta yerli alarmı! Şimdi ne olacak?

Beşiktaş ligin 5. haftasında Ankaragücü deplasmanına çıkacak.

Beşiktaş'ta yerli alarmı! Şimdi ne olacak?

Kara Kartal'ın hedefi mutlak 3 puan.

Beşiktaş'ta yerli alarmı! Şimdi ne olacak?

Zira kurallar gereği sahadaki 11 oyuncunun en az 3'ünün yerli olma zorunluluğu var.

Beşiktaş'ta yerli alarmı! Şimdi ne olacak?

Ancak Valerien Ismael'in elinde şu anda kullanabileceği yerli futbolcu sayısı sadece 7.

Beşiktaş'ta yerli alarmı! Şimdi ne olacak?

Takvim'in haberine göre sakatlıklar, cezalar ve formsuzluklar dikkate alındığında bu rakam oldukça az görünüyor.

Beşiktaş'ta yerli alarmı! Şimdi ne olacak?

YERLİ TAKVİYE ŞART BEŞIKTAŞ'TA
Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Salih Uçan, Umut Meraş, Emrecan Uzunhan, Kerem Aatakan Keskin forma giyebilecek düzüydeki yerli oyuncular olarak dikkat çekiyor.

Beşiktaş'ta yerli alarmı! Şimdi ne olacak?

Siyah-Beyazlılar'da Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan ve Kartal Yılmaz'ın ardından Kenan Karaman ve Serdar Saatçi de takımdan ayrıldı.

Beşiktaş'ta yerli alarmı! Şimdi ne olacak?

Beşiktaş'ın, 8 Eylül tarihine kadar 1-2 yerli isim transfer etmesi yüksek ihtimal olarak görülüyor.

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