Beşiktaş'ta yerli alarmı! Şimdi ne olacak?

Süper Lig'e flaş bir başlangıç yapan Beşiktaş, 4 hafta sonunda liderliği eline aldı.
Süper Lig'e flaş bir başlangıç yapan Beşiktaş, 4 hafta sonunda liderliği eline aldı.
Siyah-beyazlı ekip 4 maçta 10 galibiyet aldı.
Bu müsabakalarda 11 gol atan Kara Kartal, kalesinde gol gördü.
Siyah-beyazlılar bu sezon sadece Alanyaspor deplasmanında puan kaybetti.
Beşiktaş ligin 5. haftasında Ankaragücü deplasmanına çıkacak.
Kara Kartal'ın hedefi mutlak 3 puan.
Yapılan transferlerle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş'ta iş yerli oyuncu durumuna gelince ciddi bir sıkıntı dikkat çekiyor.
Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan, Kartal Yılmaz'ın ardından Serdar Saatçi ve Kenan Karam'ın da takımdan ayrıldı.
Valerien Ismael'i 5 ismin ayrılığından sonra kara kara düşündürüyor.
Zira kurallar gereği sahadaki 11 oyuncunun en az 3'ünün yerli olma zorunluluğu var.
Ancak Valerien Ismael'in elinde şu anda kullanabileceği yerli futbolcu sayısı sadece 7.
Takvim'in haberine göre sakatlıklar, cezalar ve formsuzluklar dikkate alındığında bu rakam oldukça az görünüyor.
YERLİ TAKVİYE ŞART BEŞIKTAŞ'TA
Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Salih Uçan, Umut Meraş, Emrecan Uzunhan, Kerem Aatakan Keskin forma giyebilecek düzüydeki yerli oyuncular olarak dikkat çekiyor.
Siyah-Beyazlılar'da Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan ve Kartal Yılmaz'ın ardından Kenan Karaman ve Serdar Saatçi de takımdan ayrıldı.
Beşiktaş'ın, 8 Eylül tarihine kadar 1-2 yerli isim transfer etmesi yüksek ihtimal olarak görülüyor.