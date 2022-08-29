Beşiktaş 3 - 1 Sivasspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Kartal yıldızlarıyla uçtu!

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasının kapanış mücadelesinde Beşiktaş evinde Sivasspor'u ağırladı. Vodafone Park'ta oynanılan karşılaşamda siyah beyazlılar Sivasspor'u Jackson Muleka(2) ve Weghorst'un golleriyle 3-1 mağlup etti. Sivasspor'un tek golünü Dia Seba attı. Beşiktaş evinde aldığı bu galibiyetle Süper Lig'in yeni lideri oldu. Henüz galibiyeti olmayan Sivasspor 2 puanda kalarak 16. sırada kaldı.

12'nci dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan topu taşıyan N'Koudou'nun yerden ceza sahası içine pasında Weghorst, topuk pası yaptı ve geriden gelen Muleka'nın kayarak çektiği şut ağlarla buluştu: 1-0.

29'uncu dakika siyah beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Rosier'in sağ kanattan ortasında Weghorst'un kafa vuruşu kaleci Ali Şaşal'ın bakışları arasında ağlara gitti: 2-0.

41'inci dakikada duran topun başına geçen Salih Uçan'ın sert şutunda kaleci Ali Şaşal'ın müdahalesiyle top kornere çıktı.

42'nci dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Masuaku'nun kullandığı korner vuruşunda Muleka'nın altıpas üzerinde omzuna çarpan top ağlara gitti: 3-0.

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

53'üncü dakikada Erdoğan'ın sağ kanattan içeriye çevirdiği meşin yuvarlak Hakan'ın müdahalesiyle Gradel'in önünde kaldı. Fildişi Sahilli futbolcunun şutu direğin yanından auta çıktı.

67'nci dakikada Kenan'ın pasıyla topla buluşan Rosier rakip ceza sahasına kadar topu sürdü ve çaprazdan çektiği şutta kaleci Ali Şaşal topu kornere çeldi.

86'ncı dakikada Sivasspor farkı 2'ye indirdi. Gradel'in pasında ceza sahası dışından kaleyi hafif sağ çaprazdan gören pozisyonda Saba'nın sert şutu ağlarla buluştu: 3-1.

Mücadeleyi Beşiktaş 3-1 kazandı.

DELE ALLI İLK MAÇINA ÇIKTI

Beşiktaş'ın İngiliz ekibi Everton'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Dele Alli, Sivasspor maçıyla birlikte ilk kez siyah-beyazlı formayı giydi. Maça ilk 11'de başlayan İngiliz yıldız, 77'nci dakikada yerini yeni transfer Kerem Atakan Kesgin'e bıraktı.

DOMENEC TORRENT TRİBÜNDE

Galatasaray'ın sezon başında yollarını ayırdığı İspanyol teknik direktör Domenec Torrent, Beşiktaş - Demir Grup Sivasspor maçını tribünden takip etti. İstanbul'a seyahat amaçlı gelen Torrent, Vodafone Park'ta mücadeleyi takip etti.