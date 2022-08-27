BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan dikkat çeken Dele Alli uyarısı!

ISMAEL'İN GEL-GİTLERİ

Beşiktaş'ın Karagümrük maçında sergilediği futbol siyah-beyazlıları umutlandırdı. Ancak teknik direktör Ismael'in ikinci yarıda oyuncu değişikliklerine gitmemesi maçı tehlikeye atacaktı. Özellikle Ersin'in yaptığı harika kurtarışla korkulan olmadı ama taraftarların tribünden 'Oyuncu değiştir Valerien Ismael' diye tezahürat yapması çok düşünülmesi gereken bir durumdu. Taraftar Ismael'i seviyor, başarılı olmasını istiyor ama Beşiktaş'ın başarısı onlar için her şeyden çok önemli. Ismael Hoca'nın Cenk'i 90+3'te oyuna sokması da Cenk'in hiç hak etmediği bir tavırdı. Bu tavır sadece Cenk'i değil, diğer oyuncuları da tedirgin eder. Ismael, saha içinde hırslı ve göze hoş gelen futbol oynatmaya çalışan bir teknik adam. Ama bazen ortada hiçbir şey yokken hem kendisine hem de takıma zarar veriyor. Mesela Serdar Saatçı konusunu gereksiz büyüttü. Beşiktaşlı yöneticilerin Valerien Ismael'in zaman zaman görülen bu ayarsız gel-gitlerine çözüm bulması gerek. Benden uyarması...