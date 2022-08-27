BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Sinan Vardar'dan dikkat çeken Dele Alli uyarısı!

SİNAN VARDAR - DELE ALLI TRANSFERİ
Beklediğimiz transfer bombası sonunda gerçekleşti. Bir ay önce "Dele Alli Beşiktaş'a gelecek" desem "Sinan Vardar delirmiş" derdiniz, ama oldu son yılların en büyük sansasyonel transferinde imzalar atıldı. Bu transferi gerçekleştiren Beşiktaş yönetimini ve katkıda bulunanları tebrik ederim. Hayırlı, uğurlu olsun. Risk ama değer! Tabii ki, iki sezon öncesine kadar İngiliz milli takımı forması giyen ve piyasa değeri 100 milyon euro olan bir futbolcunun yaşadığı düşüş olmasa onu Türkiye'de izleme şansımız sıfırdı. Daha önce de yazdım; Dele Alli transferi risktir. Ama almaya değer bir risk.