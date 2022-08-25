Dele Alli Beşiktaş'ta

Transfer çalışmalarını ara vermeden sürdüren Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'in ardından orta sahaya bir takviye daha yaptı ve İngiliz yıldız Dele Alli'yi renklerine kattı. Siyah-beyazlılar, Everton ile daha önce transferde çıkan pürüzleri kısa bir süre içerisinde giderdi ve yıldız futbolcuyu sezon sonuna kadar kiraladı. Beşiktaş, Delle Ali için Everton'a kiralama bedeli ödemeyecek. Siyah beyazlılar, opsiyonu ocak ayında kullanırsa 6 milyon, sezon sonu kullanırsa 8 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

YENİDEN DOĞMAK İSTİYORUM

İngiliz yıldızın siyah-beyazlı yöneticilerle yaptığı görüşmede kariyerinde yeni bir sayfa açmak için Beşiktaş'a gelmek istediğini söylediği öğrenildi. Bazı teklifler almasına rağmen bir süre için İngiltere'den ayrılmak istediğini aktaran başarılı futbolcunun, "İngiltere'den ayrılmaya karar verdim. Çünkü düzenli futbol oynamak, eski günlerime dönmek ve yeniden doğmak istiyorum. Beşiktaş'a üst seviyede katkı yapabileceğimi düşünüyorum. Beşiktaş'ın da bana çok iyi geleceğine inanıyorum" ifadelerini kullandığı belirlendi.

DELE ALLI KİMDİR?



Milton Keynes'da doğup büyüyen Nijerya asıllı İngiliz futbolcu Dele Alli (tam adıyla Bamidele Jermaine Alli), 11 Nisan 1996'da doğdu. 26 yaşındaki futbolcu Buckinghamshire'da Nijeryalı bir baba ve İngiliz bir anneden dünyaya geldi.

Dele eğitim hayatını Stantonbury Kampüsü ve Wolverton'daki Radcliffe Okulu'nda geçirdi.

Dele Alli, çocukluğunda Steven Gerrard, Jason Puncheon ve Yaya Touré'yi kendisine idol olarak görmüş ve Liverpool hayranı olarak büyümüştür.

Kariyerine 2013'te MK Dons takımında başlayan Dele Alli, 2015'te 6.63 milyon euro bonservis bedeliyle Tottenham'a transfer oldu. Aynı yıl MK Dons'a kiralanan İngiliz futbolcu, 31 Mayıs'ta Tottenham'a döndü. Burada 7 yıl oynamasının ardından 2022'nin başında bedelsiz olarak Everton'a gitti.

İLK LAMPARD AÇIKLADI

Everton menajeri Lampard, Carabao Cup'ta oynadıkları ve 1-0 kazandıkları Fletwood karşılaşması öncesinde Beşiktaş'a transfer olan Dele Alli'yle ilgili konuşmuştu. İngiliz menajer açıklamasında, "Dele Alli'nin Beşiktaş'a transferi çok ileri düzeyde" sözlerini kullanmıştı.