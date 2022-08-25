BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Valerien Ismael'e sert eleştiri!

Şimdi Dele Alli gelecek, Kerem geldi, yani kadro derinliği artıyor ve bir de stoper alınınca her mevkide alternatifler artacak. Böyle bir kadroyu bu kadar sığ düşünceli bir teknik adama emanet etmenin sakıncaları tez zamanda ortaya çıkacaktır. O nedenle skorlardan bağımsız net olarak şunu söylemeliyim; Ismael Beşiktaş'ın hocası değildir! Nokta!