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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Valerien Ismael'e sert eleştiri!

Son dakika Beşiktaş haberleri... Süper Lig'de son olarak sahasında ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 4-1 yenen Beşiktaş puanını 7'ye yükseltti. Fotomaç Gazetesi yazarı Turgay Demir, siyah-beyazlı takımı değerlendirirken teknik direktör Valerien Ismael'e sert eleştiriler yöneltti. (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2022 Perşembe 10:18
BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Valerien Ismael'e sert eleştiri!

TURGAY DEMİR - VARSAYALIM ISMAEL!

Beşiktaş taraftarı, medyada kalem oynatan bir çok "futbol aliminden" daha bilgili ve daha cesur. Taraftar, skora bakmaksınız görüş belirtiyor ve net konuşuyor; ISMAEL BİZE GÜVEN VERMİYOR!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Valerien Ismael'e sert eleştiri!

Medyadaki birçok kişide bu cesaret yok! "Keskin ifadeler kullanırız adam da başarılı olursa madara oluruz" türünden korkulara esir olanlar, sadece skora göre konuşup yazmayı sürdürüyorlar. Takım kazanırsa, "Ismael'e şans vermek gerek" masalıyla gündemi yakalamaya çalışanlar, puan kaybı olunca kalabalıkların ardına saklanıp "Ismael'le bu iş olmayacak galiba" mealinde yarım, yamalak çıkışlarla işi kotarmaya çalışıyorlar. Bilgisine güvenen, Beşiktaş'ın dinamiklerini iyi bilen, Beşiktaş formasının ağırlığının farkında olanlar skora bakmaksızın şunu net olarak görüyorlar; Ismael maceraperest ve asla bu yükü taşıyacak kapasitede değil.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Valerien Ismael'e sert eleştiri!

Manzara gayet net. Alanya maçında takım 3-1 öndeyken yaptığı gereksiz ve saçma değişikliklerle (hakem hataları da vardı) maçı rakibe hediye eden Ismael, Karagümrük karşısında ise tam tersini yaptı ve Berkay-Kartal değişikliği dışında, son dakikalara kadar oyuna müdahale etmedi. Bu gerçek ortadayken hala Ismael'i çözememiş olan varsa ciddi bir özeleştiri yapmalıdır.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Valerien Ismael'e sert eleştiri!

Beşiktaş büyük camia, hedefleri de büyük. İkisi de birbirinin kopyası olan maçların birinde aynı anda (yanlış isimlerle) üç-dört değişiklik yapıp, diğerinde ekstra zaman gelene kadar oyuna müdahale etmeyen bir teknik adamın Kartal'ın yaşadığı yüksek irtifalara alışması pek mümkün değildir.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Turgay Demir'den Valerien Ismael'e sert eleştiri!

Şimdi Dele Alli gelecek, Kerem geldi, yani kadro derinliği artıyor ve bir de stoper alınınca her mevkide alternatifler artacak. Böyle bir kadroyu bu kadar sığ düşünceli bir teknik adama emanet etmenin sakıncaları tez zamanda ortaya çıkacaktır. O nedenle skorlardan bağımsız net olarak şunu söylemeliyim; Ismael Beşiktaş'ın hocası değildir! Nokta!

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