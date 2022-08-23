Eski Galatasaraylı Sofiane Feghouli Hull City'e mi transfer oluyor? Beşiktaş derken...

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve boşta olan Sofiane Feghouli ile yakından ilgileniyor.
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve boşta olan Sofiane Feghouli ile yakından ilgileniyor.
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve boşta olan Sofiane Feghouli ile yakından ilgileniyor.
Fransız basını ise, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ekiplerinin de Sofiane Feghouli'yi kadrosuna katmak istediğini öne sürdü.
BEŞİKTAŞ İSTEMİŞTİ
Kanat rotasyonunu genişletmek isteyen Beşiktaş'ın gözünü Galatasaray'ın eski yıldızı Sofiane Feghouli'ye çevirdiği öne sürülmüştü.
Ceyhun Kazancı'nın Sofiane Feghouli'nin menajeri ile bir araya geldiği belirtilmişti.
Boşta olan Cezayirli yıldızın menajerinin, siyah-beyazlılardan imza parası hariç senelik 2 milyon euro talep ettiği kaydedilmişti.
Feghouli'nın menajeri, oyuncusunun İstanbul'da yaşamayı sevdiğini, Türkiye'de oynamak istediğini belirterek bu rakamın altına düşmek istemediklerini söylemişti.
SOFIANE FEGHOULI KİMDİR?
Sofiane Feghouli, 26 Aralık 1989'da dünyaya geldi.
Yıldız futbolcu, 1.77 boyunda ve sağ kanatta forma giyiyor.
Sağa ayağını etkili bir şekilde kullanan Feghouli, sezonun sona ermesiyle beraber serbest oyuncu statüsüne geçmişti.
Sağa ayağını etkili bir şekilde kullanan Feghouli, sezonun sona ermesiyle beraber serbest oyuncu statüsüne geçmişti.
Feghouli, kariyeri boyunca çıktığı 465 müsabakada 74 gol 79 asist üretmişti.
Yıldız futbolcu, milli takım formasıyla 76 maça çıkarken 20 golü rakip ağlara gönderdi.
Cezayirli futbolcu, tercih edilmesi halinde 10 numara ve sol kanatta da oynayabiliyor.
Feghouli, Galatasaray formasıyla Türkiye'de 2 Süper Lig şampiyonluğu kazanmıştı.