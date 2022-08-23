Haberler Beşiktaş Eski Galatasaraylı Sofiane Feghouli Hull City'e mi transfer oluyor? Beşiktaş derken...

Eski Galatasaraylı Sofiane Feghouli Hull City'e mi transfer oluyor? Beşiktaş derken...

Son olarak Süper Lig devi Galatasaray'da forma giyen Sofiane Feghouli bir süredir yeni takım arıyordu. Süper Lig ekipleriyle görüşen ancak anlaşma sağlayamayan yıldız futbolcu için yeni bir iddia gündem geldi. Sofiane Feghouli'nin, İngiltere'ye transfer olacağı ifade edildi. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2022 Salı 16:41
Eski Galatasaraylı Sofiane Feghouli Hull City'e mi transfer oluyor? Beşiktaş derken...

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve boşta olan Sofiane Feghouli ile yakından ilgileniyor.

Eski Galatasaraylı Sofiane Feghouli Hull City'e mi transfer oluyor? Beşiktaş derken...

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren ve boşta olan Sofiane Feghouli ile yakından ilgileniyor.

Eski Galatasaraylı Sofiane Feghouli Hull City'e mi transfer oluyor? Beşiktaş derken...

Fransız basını ise, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan ekiplerinin de Sofiane Feghouli'yi kadrosuna katmak istediğini öne sürdü.

Eski Galatasaraylı Sofiane Feghouli Hull City'e mi transfer oluyor? Beşiktaş derken...

BEŞİKTAŞ İSTEMİŞTİ

Kanat rotasyonunu genişletmek isteyen Beşiktaş'ın gözünü Galatasaray'ın eski yıldızı Sofiane Feghouli'ye çevirdiği öne sürülmüştü.

Eski Galatasaraylı Sofiane Feghouli Hull City'e mi transfer oluyor? Beşiktaş derken...

Ceyhun Kazancı'nın Sofiane Feghouli'nin menajeri ile bir araya geldiği belirtilmişti.

Eski Galatasaraylı Sofiane Feghouli Hull City'e mi transfer oluyor? Beşiktaş derken...

Boşta olan Cezayirli yıldızın menajerinin, siyah-beyazlılardan imza parası hariç senelik 2 milyon euro talep ettiği kaydedilmişti.

Eski Galatasaraylı Sofiane Feghouli Hull City'e mi transfer oluyor? Beşiktaş derken...

Feghouli'nın menajeri, oyuncusunun İstanbul'da yaşamayı sevdiğini, Türkiye'de oynamak istediğini belirterek bu rakamın altına düşmek istemediklerini söylemişti.

Eski Galatasaraylı Sofiane Feghouli Hull City'e mi transfer oluyor? Beşiktaş derken...

SOFIANE FEGHOULI KİMDİR?
Sofiane Feghouli, 26 Aralık 1989'da dünyaya geldi.

Eski Galatasaraylı Sofiane Feghouli Hull City'e mi transfer oluyor? Beşiktaş derken...

Yıldız futbolcu, 1.77 boyunda ve sağ kanatta forma giyiyor.

Eski Galatasaraylı Sofiane Feghouli Hull City'e mi transfer oluyor? Beşiktaş derken...

Sağa ayağını etkili bir şekilde kullanan Feghouli, sezonun sona ermesiyle beraber serbest oyuncu statüsüne geçmişti.

Eski Galatasaraylı Sofiane Feghouli Hull City'e mi transfer oluyor? Beşiktaş derken...

Sağa ayağını etkili bir şekilde kullanan Feghouli, sezonun sona ermesiyle beraber serbest oyuncu statüsüne geçmişti.

Eski Galatasaraylı Sofiane Feghouli Hull City'e mi transfer oluyor? Beşiktaş derken...

Feghouli, kariyeri boyunca çıktığı 465 müsabakada 74 gol 79 asist üretmişti.

Eski Galatasaraylı Sofiane Feghouli Hull City'e mi transfer oluyor? Beşiktaş derken...

Yıldız futbolcu, milli takım formasıyla 76 maça çıkarken 20 golü rakip ağlara gönderdi.

Eski Galatasaraylı Sofiane Feghouli Hull City'e mi transfer oluyor? Beşiktaş derken...

Cezayirli futbolcu, tercih edilmesi halinde 10 numara ve sol kanatta da oynayabiliyor.

Eski Galatasaraylı Sofiane Feghouli Hull City'e mi transfer oluyor? Beşiktaş derken...

Feghouli, Galatasaray formasıyla Türkiye'de 2 Süper Lig şampiyonluğu kazanmıştı.

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