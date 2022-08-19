Haberler Beşiktaş Eski Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala'dan Sergen Yalçın ve transfer itirafı! "Rakip oldukları için..."

Eski Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala'dan Sergen Yalçın ve transfer itirafı! "Rakip oldukları için..."

Beşiktaş'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılardan olaylı bir şekilde ayrılan ve kadro dışı kalmasının ardından gönderilen Fabrice N'Sakala sessizliğini bozdu. Ülkesinin basınına konuşan yıldız futbolcu, kadro dışı kaldığı süreyi, Sergen Yalçın ile alakalı olan anısını ve kendisine gelen transfer teklifine dair konuştu. İşte N'Sakala'nın Beşiktaş'tan ayrılık sürecini anlattığı o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2022 Cuma 09:15
Eski Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala'dan Sergen Yalçın ve transfer itirafı! "Rakip oldukları için..."

Sergen Yalçın döneminde Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlılardan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu.

Eski Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala'dan Sergen Yalçın ve transfer itirafı! "Rakip oldukları için..."

Siyah-beyazlılarda uzun süre kadro dışı durumda kalan ardından da sözleşmesi biten Demokratik Kongolu sol bek çarpıcı ifadeler kullandı.

Eski Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala'dan Sergen Yalçın ve transfer itirafı! "Rakip oldukları için..."

Fabrice N'Sakala'dan Sergen Yalçın hakkında dikkat çeken itiraf geldi.

Eski Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala'dan Sergen Yalçın ve transfer itirafı! "Rakip oldukları için..."

TRABZONSPOR MAÇI SONRASI TEPKİ ÇEKTİ

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelede bordo-mavililerin 2-1'lik galibiyeti sonrası Trabzonspor'dan Yusuf Sarı, Instagram hesabından paylaşımda bulunmuştu.

Eski Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala'dan Sergen Yalçın ve transfer itirafı! "Rakip oldukları için..."

Yusuf Sarı'nın Beşiktaş karşısında alınan galibiyeti kutlamasının ardından Fabrice N'Sakala gönderiyi beğenmişti.

Eski Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala'dan Sergen Yalçın ve transfer itirafı! "Rakip oldukları için..."

Fabrice N'Sakala bu hamlesiyle siyah-beyazlı taraftarlar ve yönetimin tepkisini çekti.

Eski Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala'dan Sergen Yalçın ve transfer itirafı! "Rakip oldukları için..."

KADRO DIŞI BIRAKILDI, GERİ DÖNMEDİ

Beşiktaş Kulübü kısa bir süre sonra Fabrice N'Sakala için kadro dışı kararı aldı.

Eski Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala'dan Sergen Yalçın ve transfer itirafı! "Rakip oldukları için..."

Siyah-beyazlıların 'geçici süreyle' ibaresine rağmen Fabrice N'Sakala, Beşiktaş'a geri dönmedi.

Eski Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala'dan Sergen Yalçın ve transfer itirafı! "Rakip oldukları için..."

Süper Lig devinden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun kararı ve teknik heyetimizin onayıyla futbolcumuz Fabrice Nsakala geçici süreyle kadro dışı bırakılmıştır.

Eski Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala'dan Sergen Yalçın ve transfer itirafı! "Rakip oldukları için..."

Fabrice Nsakala bundan sonra çalışmalarını Futbol A Takımımızdan ayrı sürdürecektir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

Eski Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala'dan Sergen Yalçın ve transfer itirafı! "Rakip oldukları için..."

BELÇİKA BASININA KONUŞTU

Beşiktaş'tan ayrılan ve bir süredir takımsız durumda kalan Fabrice N'Sakala, Fransa Ligue 2 ekibi Ajaccio ile deneme antrenmanlarına alınmıştı. Tecrübeli futbolcu ile henüz profesyonel sözleşme imzalanmadı. Fabrice N'Sakala uzun süredir devam eden suskunluğunu bozdu.

Eski Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala'dan Sergen Yalçın ve transfer itirafı! "Rakip oldukları için..."

"HİSSETMİŞTİM"

Fabrice N'Sakala, Beşiktaş'ta kadro dışı kalmasının Trabzonspor maçında yaptığı beğeniyle alakalı olmadığını savundu.

Eski Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala'dan Sergen Yalçın ve transfer itirafı! "Rakip oldukları için..."

Tecrübeli sol bek bu kararın alınacağını daha önce hissettiğini belirtti.

Eski Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala'dan Sergen Yalçın ve transfer itirafı! "Rakip oldukları için..."

Fabrice N'Sakala o dönemdeki süreçle ilgili, "Beşiktaş'ta kadro dışı kalmamın bambaşka bir nedeni var.

Eski Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala'dan Sergen Yalçın ve transfer itirafı! "Rakip oldukları için..."

Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçından sonra böyle bir şeyin olacağını hissetmiştim.

Eski Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala'dan Sergen Yalçın ve transfer itirafı! "Rakip oldukları için..."

Hatta bu durumu ailemle bile paylaştım ve bittiğini söyledim. Ve o maç, benim son maçım oldu" diye konuştu.

Eski Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala'dan Sergen Yalçın ve transfer itirafı! "Rakip oldukları için..."

"BENİ İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİLER"

Beşiktaş'ta idarecilerin kadro dışı kararını Sergen Yalçın'a bağladığını iddia eden Fabrice N'Sakala, "Sergen Yalçın'ın artık beni istemediği söylediler ama ondan sonra gelen hoca kendisinin, benim durumum için söz hakkı olmadığını söyledi" açıklamasını yaptı.

Eski Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala'dan Sergen Yalçın ve transfer itirafı! "Rakip oldukları için..."

"ISMAEL GERİ DÖNMEMİ İSTEDİ"

Siyah-beyazlılarda Valerien Ismael'in kendisini kadroda düşünmesine rağmen yönetimin kendisini affetmediğini belirten Fabrice N'Sakala, "Valerien Ismael, A takıma geri dönmemi istedi ama kulüp yönetimi buna izin vermedi" ifadelerini kullandı.

Eski Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala'dan Sergen Yalçın ve transfer itirafı! "Rakip oldukları için..."

"RAKİP OLDUKLARI İÇİN GİDEMEDİM"

Beşiktaş'ta kadro dışı kaldığı dönemde transfer teklifleri almasına rağmen gidemediğini belirten Fabrice N'Sakala, "Kış transfer döneminde transfer olabilmek için sonuna kadar çalıştım.

Eski Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala'dan Sergen Yalçın ve transfer itirafı! "Rakip oldukları için..."

Türkiye'den teklifler de vardı ama rakip oldukları için gidemedim.

Eski Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala'dan Sergen Yalçın ve transfer itirafı! "Rakip oldukları için..."

Zor bir dönemdi ve vazgeçmeyi düşündüm" dedi.

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