Eski Beşiktaşlı Fabrice N'Sakala'dan Sergen Yalçın ve transfer itirafı! "Rakip oldukları için..."

Sergen Yalçın döneminde Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlılardan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu.
Sergen Yalçın döneminde Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlılardan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu.
Siyah-beyazlılarda uzun süre kadro dışı durumda kalan ardından da sözleşmesi biten Demokratik Kongolu sol bek çarpıcı ifadeler kullandı.
Fabrice N'Sakala'dan Sergen Yalçın hakkında dikkat çeken itiraf geldi.
TRABZONSPOR MAÇI SONRASI TEPKİ ÇEKTİ
Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanan mücadelede bordo-mavililerin 2-1'lik galibiyeti sonrası Trabzonspor'dan Yusuf Sarı, Instagram hesabından paylaşımda bulunmuştu.
Yusuf Sarı'nın Beşiktaş karşısında alınan galibiyeti kutlamasının ardından Fabrice N'Sakala gönderiyi beğenmişti.
Fabrice N'Sakala bu hamlesiyle siyah-beyazlı taraftarlar ve yönetimin tepkisini çekti.
KADRO DIŞI BIRAKILDI, GERİ DÖNMEDİ
Beşiktaş Kulübü kısa bir süre sonra Fabrice N'Sakala için kadro dışı kararı aldı.
Siyah-beyazlıların 'geçici süreyle' ibaresine rağmen Fabrice N'Sakala, Beşiktaş'a geri dönmedi.
Süper Lig devinden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun kararı ve teknik heyetimizin onayıyla futbolcumuz Fabrice Nsakala geçici süreyle kadro dışı bırakılmıştır.
Fabrice Nsakala bundan sonra çalışmalarını Futbol A Takımımızdan ayrı sürdürecektir. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.
BELÇİKA BASININA KONUŞTU
Beşiktaş'tan ayrılan ve bir süredir takımsız durumda kalan Fabrice N'Sakala, Fransa Ligue 2 ekibi Ajaccio ile deneme antrenmanlarına alınmıştı. Tecrübeli futbolcu ile henüz profesyonel sözleşme imzalanmadı. Fabrice N'Sakala uzun süredir devam eden suskunluğunu bozdu.
"HİSSETMİŞTİM"
Fabrice N'Sakala, Beşiktaş'ta kadro dışı kalmasının Trabzonspor maçında yaptığı beğeniyle alakalı olmadığını savundu.
Tecrübeli sol bek bu kararın alınacağını daha önce hissettiğini belirtti.
Fabrice N'Sakala o dönemdeki süreçle ilgili, "Beşiktaş'ta kadro dışı kalmamın bambaşka bir nedeni var.
Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting maçından sonra böyle bir şeyin olacağını hissetmiştim.
Hatta bu durumu ailemle bile paylaştım ve bittiğini söyledim. Ve o maç, benim son maçım oldu" diye konuştu.
"BENİ İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİLER"
Beşiktaş'ta idarecilerin kadro dışı kararını Sergen Yalçın'a bağladığını iddia eden Fabrice N'Sakala, "Sergen Yalçın'ın artık beni istemediği söylediler ama ondan sonra gelen hoca kendisinin, benim durumum için söz hakkı olmadığını söyledi" açıklamasını yaptı.
"ISMAEL GERİ DÖNMEMİ İSTEDİ"
Siyah-beyazlılarda Valerien Ismael'in kendisini kadroda düşünmesine rağmen yönetimin kendisini affetmediğini belirten Fabrice N'Sakala, "Valerien Ismael, A takıma geri dönmemi istedi ama kulüp yönetimi buna izin vermedi" ifadelerini kullandı.
"RAKİP OLDUKLARI İÇİN GİDEMEDİM"
Beşiktaş'ta kadro dışı kaldığı dönemde transfer teklifleri almasına rağmen gidemediğini belirten Fabrice N'Sakala, "Kış transfer döneminde transfer olabilmek için sonuna kadar çalıştım.
Türkiye'den teklifler de vardı ama rakip oldukları için gidemedim.
Zor bir dönemdi ve vazgeçmeyi düşündüm" dedi.
Fabrice N'Sakala sözlerini şu şekilde tamamladı: "Beşiktaş'ta artık herhangi bir sözleşmem kalmadı.
Bana güvenecek bir takımda oynamaya hazırım."