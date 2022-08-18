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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İşte Dele Alli'nin İstanbul'a geliş tarihi!

Beşiktaş 10 numara transferini bitirdi. Siyah beyazlılar Dele Alli ile anlaştı. İngiliz orta saha Dele Alli'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Önce kulübü Everton sonra da 26 yaşındaki yıldız ile el sıkışan Beşiktaş, Dele Alli’yi “satın alma opsiyonlu kiralama sözleşmesi yapmak” için İstanbul’a davet etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2022 Perşembe 06:50
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İşte Dele Alli'nin İstanbul'a geliş tarihi!

Beşiktaş, İngiliz futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralayacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İşte Dele Alli'nin İstanbul'a geliş tarihi!

26 yaşındaki oyuncunun yıllık maaşını (2 milyon 200 bin euro) karşılayacak olan siyah-beyazlılar, İngiliz ekibine ise herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İşte Dele Alli'nin İstanbul'a geliş tarihi!

Yarın İstanbul'da olması beklenen Dele Alli, önce sağlık kontrolünden geçirilecek, ardından kendisini sezon sonuna kadar Beşiktaşlı yapacak olan sözleşmeyi imzalayacak.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İşte Dele Alli'nin İstanbul'a geliş tarihi!

26 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon devre arasında Tottenham'dan Everton'a transfer oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İşte Dele Alli'nin İstanbul'a geliş tarihi!

Geçen sezon 29 maçta oynayan ve 2 gol atan Alli, bu sezon 2 karşılaşmada forma giydi.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İşte Dele Alli'nin İstanbul'a geliş tarihi!

SOSYAL MEDYADA ALLI ÇILGINLIĞI

Everton'ın 26 yaşındaki İngiliz milli orta saha yıldızı Dele Alli'nin transferi için siyah beyazlıların İngiliz kulübüyle anlaşmaya vardığı haberleri, sosyal medyada en çok konuşulan konuların zirvesine çıktı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İşte Dele Alli'nin İstanbul'a geliş tarihi!

İngiliz yıldızla ilgili haberler twitter'da hem Türk hem İngiliz takipçilerin 'trending topic' denilen TT olmasını sağladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İşte Dele Alli'nin İstanbul'a geliş tarihi!

Şu ana kadar Dele Alli ve Beşiktaş'la ilgili atılan tweet sayısı 27 bini geçmiş durumda.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İşte Dele Alli'nin İstanbul'a geliş tarihi!

MOURINHO: BİR GÜN PİŞMAN OLACAKSIN!

Beşiktaş'a imza için gün sayan Dele Alli ile eski hocası Jose Mourinho'nun yaptığı toplantı yeniden gündem oldu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İşte Dele Alli'nin İstanbul'a geliş tarihi!

Tottenham'ı çalıştırdığı dönemde, Alli'nin performansı hakkında bir toplantı gerçekleştiren ve 2019'da Amazon Prime'da yayımlanan belgeselde konuşan Mourinho şu ifadeleri kullanmıştı:

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İşte Dele Alli'nin İstanbul'a geliş tarihi!

"Zaman uçup gidiyor! Ve bence bir gün pişman olacaksın eğer ulaşabileceğin şeye ulaşamazsan.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İşte Dele Alli'nin İstanbul'a geliş tarihi!

Senden her maçın oyuncusu olmanı beklemiyorum.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İşte Dele Alli'nin İstanbul'a geliş tarihi!

Senden her maçta gol atmanı da beklemiyorum.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İşte Dele Alli'nin İstanbul'a geliş tarihi!

Kendinden daha fazlasını talep etmelisin.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İşte Dele Alli'nin İstanbul'a geliş tarihi!

Senden daha fazlasını isteyen ben değilim.

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