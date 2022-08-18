BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERLERİ - İşte Dele Alli'nin İstanbul'a geliş tarihi!

Beşiktaş, İngiliz futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralayacak.
Beşiktaş, İngiliz futbolcuyu sezon sonuna kadar kiralayacak.
26 yaşındaki oyuncunun yıllık maaşını (2 milyon 200 bin euro) karşılayacak olan siyah-beyazlılar, İngiliz ekibine ise herhangi bir kiralama bedeli ödemeyecek.
Yarın İstanbul'da olması beklenen Dele Alli, önce sağlık kontrolünden geçirilecek, ardından kendisini sezon sonuna kadar Beşiktaşlı yapacak olan sözleşmeyi imzalayacak.
26 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon devre arasında Tottenham'dan Everton'a transfer oldu.
Geçen sezon 29 maçta oynayan ve 2 gol atan Alli, bu sezon 2 karşılaşmada forma giydi.
İngiliz yıldızla ilgili haberler twitter'da hem Türk hem İngiliz takipçilerin 'trending topic' denilen TT olmasını sağladı.
Şu ana kadar Dele Alli ve Beşiktaş'la ilgili atılan tweet sayısı 27 bini geçmiş durumda.
MOURINHO: BİR GÜN PİŞMAN OLACAKSIN!
Beşiktaş'a imza için gün sayan Dele Alli ile eski hocası Jose Mourinho'nun yaptığı toplantı yeniden gündem oldu.
Tottenham'ı çalıştırdığı dönemde, Alli'nin performansı hakkında bir toplantı gerçekleştiren ve 2019'da Amazon Prime'da yayımlanan belgeselde konuşan Mourinho şu ifadeleri kullanmıştı:
"Zaman uçup gidiyor! Ve bence bir gün pişman olacaksın eğer ulaşabileceğin şeye ulaşamazsan.
Senden her maçın oyuncusu olmanı beklemiyorum.
Senden her maçta gol atmanı da beklemiyorum.
Kendinden daha fazlasını talep etmelisin.
Senden daha fazlasını isteyen ben değilim.
Bence kendinden daha fazlasını istemelisin."