Kırmızı değiştirdi

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael, Alanyaspor karşısında iki farklı oyun sergilediklerini söyledi. Fransız çalıştırıcı, "Hava iki takım için de zorlayıcıydı. Maçı iki bölüme ayırabiliriz. Kırmızı karta kadar ve sonrası... Emrecan atılıncaya kadar takım olarak çok iyi oynadık. Üç tane gol attık. Bir kişi eksik kalınca durum değişti. Skoru koruyamadık. Emrecan'ın gördüğü sarı kartlar bence biraz ağırdı" ifadelerini kullandı.



DEĞİŞİKLİKLERİ TEPKİ ÇEKTİ



Valerien İsmael'in devre arasında yaptığı oyuncu değişiklikleri tepki aldı. Fransız hoca, ilk yarının yıldızları ve üç golün sahibi Ghezzal, N'Koudou ve Salih Uçan'ı oyundan çıkarırken, yerlerine Necip Uysal, Tyler Boyd ve Francisco Montero'yu oyuna aldı. Eksik Beşiktaş bu değişikliklerin ardından ikinci yarıda hücumda hiç görünmezken, kalesinde üç gol gördü ve beraberlikle yetinmek zorunda kaldı. Taraftarlar, sosyal medyada İsmael'i eleştirdi.



FARIOLI: GÜZEL MAÇ OLDU



Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli, seyircilere keyifli bir maç izlettirdiklerini söyledi. İtalyan çalıştırıcı "Maçın başında konsantre olamadık. Basit hatalardan 3-0 yenik duruma düştük. Beşiktaş'ın 10 kişi kalmasından sonra oyun tamamen bizim hakimiyetimize geçti. 3-3'ü bulduk. Sonrasında galip dahi gelebilirdik. Gelecek maçlarda savunmada daha dikkatli olmalıyız"



EFKAN 90'A ASTI



Corendon Alanyaspor ilk yarının uzatma anlarında farkı 2'ye indirdi. Efkan Bekiroğlu, ceza yayı önünde kazanılan frikik atışında topu çok şık bir vuruşla doksana gönderdi. Kaleci Ersin bu golü sadece seyretti. İlk hafta deplasmanda Karagümrük'e de bir gol atan Efkan ikide iki yaptı.



EMRECAN KIZARDI



Beşiktaş'ta Emrecan Uzunhan, siyah-beyazlı formayla çıktığı ilk lig maçında 37 dakika içinde iki sarı kart görerek takımını on kişi bıraktı. 15'te orta sahada rakibine yaptığı faulün ardından sarı kart gören 21 yaşındaki oyuncu, 37'de yaptığı faulün ardından Yasin Kol'dan ikinci sarı kartı görüp, oyun dışında kaldı.



SEBA'YI UNUTMADILAR



Beşiktaşlı futbolcular maçtan önce ısınmaya efsane başkan Süleyman Seba tişörtleriyle çıktı. Teknik direktör Valerien Ismael de karşılaşmadan önce yaptığı açıklamada, "Efsane başkanımız Süleyman Seba'nın dün ölüm yıl dönümüydü. Onu rahmetle anıyorum, huzur içinde uyusun" ifadelerini kullandı. Seba, 13 Ağustos 2014 yılında aramızdan ayrılmıştı.



'TALİHSİZ' SAISS!



Beşiktaş'ta savunmada görev yapan Romain Saiss başarılı futboluna kendi kalesine attığı golle gölge düşürdü. Wolverhampton'dan bedelsiz transfer edilen Faslı stoper, 79'da kaleci Ersin'i geçen topu çizgiden çıkarırken, bir dakika sonra ise topu şanssız bir şekilde kendi kalesine gönderdi.