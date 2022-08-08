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BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Weghorst'a övgü!

Son dakika Beşiktaş haberleri: Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u konuk etmişti. Siyah-beyazlılar karşılaşmanın son dakikasında bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrılmış, Ghezzal'ın golünde asisti yeni golcü Weghorst yapmıştı. Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın da Hollandalı futbolcu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. İşte dikkat çeken sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ağustos 2022 Pazartesi 08:53
BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Weghorst'a övgü!

Süper Lig'in ilk maçında Kayserispor'u evinde 1-0 yenen Beşiktaş'ın yıldız transferi Weghorst, Süper Lig kariyerine süper bir başlangıç yaptı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Weghorst'a övgü!

Hollandalı futbolcu, hücum hattında çok etkili oldu.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Weghorst'a övgü!

4 ŞUT ÇEKTi

Weghorst, karşılaşma boyunca Kayserispor kalesine 4 şut çekti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Weghorst'a övgü!

Siyah beyazlı yıldız, bunların ikisinde isabet sağlarken, fileleri havalandıramadı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Weghorst'a övgü!

29 yaşındaki futbolcunun zaman zaman takım arkadaşlarına preste destek olmadıkları için tepki göstermesi dikkat çekti.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Weghorst'a övgü!

ÇOK GÜÇLÜ

Weghorst, karşılaşma boyunca girdiği 10 ikili mücadelenin 8'inden galip ayrıldı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Weghorst'a övgü!

Sadece 2'sini yitirdi. 7 hava topu mücadelesinin 5'inden galip ayrılmayı başardı.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Weghorst'a övgü!

UZUN BİR SÜRE TAKİP EDİLDİ

Fakat Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ve scout ekiplerinin uzun süredir özel yaşamından antrenman ve maçlarının istatistiklerine kadar yakından izlediği Weghorst, teknik direktör İsmael tarafından kabul edildi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Weghorst'a övgü!

GOLDE ASİST YAPTI

Hollandalı yıldız futbolcu hazırlık müsabakalarında fazla yer almadı ama Süper Lig'in ilk karşılaşmasında yapacakları merakla beklendi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Weghorst'a övgü!

Kayseri önünde 90 dakika oyunda kalarak 40 kez topla buluştu, son dakikada Ghezzal'a yaptığı müthiş asist ile 3 puanın kahramanı olurken, gelecek için ümit verdi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Weghorst'a övgü!

Peki Weghorst, Beşiktaş için doğru tercih mi?

BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Weghorst'a övgü!

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın Hürriyet'e değerlendirdi.

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