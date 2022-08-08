BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Weghorst'a övgü!

Süper Lig'in ilk maçında Kayserispor'u evinde 1-0 yenen Beşiktaş'ın yıldız transferi Weghorst, Süper Lig kariyerine süper bir başlangıç yaptı.
Süper Lig'in ilk maçında Kayserispor'u evinde 1-0 yenen Beşiktaş'ın yıldız transferi Weghorst, Süper Lig kariyerine süper bir başlangıç yaptı.
Hollandalı futbolcu, hücum hattında çok etkili oldu.
4 ŞUT ÇEKTi
Weghorst, karşılaşma boyunca Kayserispor kalesine 4 şut çekti.
Siyah beyazlı yıldız, bunların ikisinde isabet sağlarken, fileleri havalandıramadı.
29 yaşındaki futbolcunun zaman zaman takım arkadaşlarına preste destek olmadıkları için tepki göstermesi dikkat çekti.
ÇOK GÜÇLÜ
Weghorst, karşılaşma boyunca girdiği 10 ikili mücadelenin 8'inden galip ayrıldı.
Sadece 2'sini yitirdi. 7 hava topu mücadelesinin 5'inden galip ayrılmayı başardı.
UZUN BİR SÜRE TAKİP EDİLDİ
Fakat Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ve scout ekiplerinin uzun süredir özel yaşamından antrenman ve maçlarının istatistiklerine kadar yakından izlediği Weghorst, teknik direktör İsmael tarafından kabul edildi.
GOLDE ASİST YAPTI
Hollandalı yıldız futbolcu hazırlık müsabakalarında fazla yer almadı ama Süper Lig'in ilk karşılaşmasında yapacakları merakla beklendi.
Kayseri önünde 90 dakika oyunda kalarak 40 kez topla buluştu, son dakikada Ghezzal'a yaptığı müthiş asist ile 3 puanın kahramanı olurken, gelecek için ümit verdi.
Peki Weghorst, Beşiktaş için doğru tercih mi?
Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın Hürriyet'e değerlendirdi.
SERGEN YALÇIN'DAN WEGHORST SÖZLERİ
Çok iyi, karakterli oyuncu. Pas desteği şart. Koşmadık alan bırakmadı.
Sahayı kontrol eden oyuncuyu severim. Tam bir takım oyuncusu.