BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Sergen Yalçın'dan Weghorst'a övgü!

UZUN BİR SÜRE TAKİP EDİLDİ

Fakat Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı ve scout ekiplerinin uzun süredir özel yaşamından antrenman ve maçlarının istatistiklerine kadar yakından izlediği Weghorst, teknik direktör İsmael tarafından kabul edildi.